Időközi választás

Ő lett az új polgármester a szabolcsi településen!

Címkék#Szabolcs#Fidesz – KDNP#polgármester

A független Károly Lászlót választották a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Cégénydányád polgármesterévé a vasárnap tartott időközi önkormányzati választáson – tette közzé honlapján a Nemzeti Választási Iroda hétfőn. A voksolást azért kellett megtartani, mert a községet 2010 óta a Fidesz–KDNP színeiben vezető Kelemen Róbert lemondott tisztségéről. Az időközi választáson az immár függetlenként induló korábbi polgármester 171, míg kihívója, Károly László 226 szavazatot szerzett. A névjegyzékben szereplő 523 választópolgárból 403-an jelentek meg az urnáknál, érvényesen 397-en szavaztak. A Fehérgyarmathoz közeli településen vasárnap képviselő-választást is tartottak, mert az előző testületben a képviselők száma a működéshez szükséges létszám alá csökkent. A négy képviselői helyért kilenc független jelölt indult, közülük Szilágyi Gábor, Károly Dániel, Bíró Bertalan és Biró István szerzett mandátumot.

 

