Ingyenes fesztivál

4 órája

Oldalvágány Fesztivál 2025: Fehérgyarmat újra megtelik zenével

Két nap, nyolc ingyenes koncert: a XXI. Fehérgyarmati Oldalvágány Fesztivál idén is a nyár egyik legjobb programja a térségben.

Munkatársunktól

Augusztus 9-én és 10-én ismét Fehérgyarmatra figyel a térség.  Elkezdődik a XXI. Fehérgyarmati Oldalvágány Fesztivál, amely két napon át várja programokkal a közönséget. A rendezvényre a belépés ezúttal is ingyenes, a főszerepben szokás szerint a rock zene lesz. A fehérgyarmati Oldalvágány nemcsak a koncertek miatt népszerű, hanem a családias hangulat, a nyári esték varázsa és a helyi közösség összetartása miatt is. 

Oldalvágány Fesztivál – Rock, világzene és hajnalig tartó buli 

A szombati programot 19 órakor a SFV nyitja, lendületes rockzenéjükkel. A csapat dinamikus koncertjei és erőteljes hangzása garantálja a fesztiválra hangoló kezdést. 

Szombaton 20:30-tól a Bordó Sárkány veszi át a színpadot – a zenekar a magyar világzenei élet meghatározó formációja, akik a középkori hangulatot modern hangszereléssel ötvözik. 

Dalaikban a lant, a dob és a hegedű mellett a rockos lendület is helyet kap, így minden korosztályt megszólítanak. A zenekar, megalakulásától számítva, tizenhat országban adott már koncertet. A nemzetközi színtéren bemutatta műsorát többek közt Norvégiában, Észtországban, Franciaországban, Spanyolországban, Olaszországban, Lengyelországban és Németországban is. Két évvel ezelőtt Nyíregyházán is koncerteztek, ahol a Kölcsey Ferenc Gimnázium diákjai rendhagyó tanóra keretében ismerkedhettek meg a Bordó Sárkány sajátos hangzásvilágával. Mint azt lapunknak akkoriban nyilatkozták, az együttesnek két olyan tagja is volt, akik egykoron a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnáziumban érettségiztek. 
 

Szombat este: 22 órakor jön a Livingroom, akik cselló–gitár duójukkal finom, akusztikus hangzást hoznak. Meghitt koncertjük igazi zenei csemegét ígér.
23:30-tól RB€N DJ zárja a napot.
 

Vasárnap – Pop-rocktól a brass-fúzióig

  • Vasárnap 19 órakor a VAN kezdi az estet, akik sokszínű pop-rock repertoárjukkal szórakoztatják a fesztiválozókat. 
  • 20:30-kor a Closure lép színpadra, akik modern rockzenével, energikus előadásmóddal érkeznek Fehérgyarmatra. 22 órától Ciki és bandája gondoskodik a jókedvről – közönségkedvenc slágereik és saját dalaik garantálják a fesztiválhangulatot. 
  • A zárókoncert 23:30-kor kezdődik a Kelet Brass Band fellépésével. A fúvós formáció jazz, funk és balkáni ritmusok különleges keverékét szólaltatja meg, így igazi táncos fináléval búcsúzik a 2025-ös Oldalvágány.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

