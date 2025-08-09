Oldalvágány Fesztivál 2025: Fehérgyarmat újra megtelik zenével

Augusztus 9-én és 10-én ismét Fehérgyarmatra figyel a térség. Elkezdődik a XXI. Fehérgyarmati Oldalvágány Fesztivál, amely két napon át várja programokkal a közönséget. A rendezvényre a belépés ezúttal is ingyenes, a főszerepben szokás szerint a rock zene lesz. A fehérgyarmati Oldalvágány nemcsak a koncertek miatt népszerű, hanem a családias hangulat, a nyári esték varázsa és a helyi közösség összetartása miatt is.

Oldalvágány Fesztivál: a Bordó Sárkány is fellép.

Forrás: zenekar

Oldalvágány Fesztivál – Rock, világzene és hajnalig tartó buli

A szombati programot 19 órakor a SFV nyitja, lendületes rockzenéjükkel. A csapat dinamikus koncertjei és erőteljes hangzása garantálja a fesztiválra hangoló kezdést.

Szombaton 20:30-tól a Bordó Sárkány veszi át a színpadot – a zenekar a magyar világzenei élet meghatározó formációja, akik a középkori hangulatot modern hangszereléssel ötvözik.

Dalaikban a lant, a dob és a hegedű mellett a rockos lendület is helyet kap, így minden korosztályt megszólítanak. A zenekar, megalakulásától számítva, tizenhat országban adott már koncertet. A nemzetközi színtéren bemutatta műsorát többek közt Norvégiában, Észtországban, Franciaországban, Spanyolországban, Olaszországban, Lengyelországban és Németországban is. Két évvel ezelőtt Nyíregyházán is koncerteztek, ahol a Kölcsey Ferenc Gimnázium diákjai rendhagyó tanóra keretében ismerkedhettek meg a Bordó Sárkány sajátos hangzásvilágával. Mint azt lapunknak akkoriban nyilatkozták, az együttesnek két olyan tagja is volt, akik egykoron a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnáziumban érettségiztek.

