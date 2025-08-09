1 órája
Olvad a belváros, tucatjával lepték el... (fotókkal)
Tikkasztó meleg, kiürült utcák, szomjas galambok a szökőkútnál – a szabolcsiak is megérzik a kánikula erejét.
Az elmúlt napokban valósággal izzik a levegő Szabolcs megyében: a forróság miatt a belváros szinte kihalt, alig néhány bátor járókelő merészkedik ki a perzselő napsütésbe. Sokan inkább az árnyékos padokon pihennek, egy gombóc fagylalt társaságában, vagy a kávézók napernyői alatt keresnek enyhülést.
A városi szökőkút most nemcsak a gyerekek kedvence, hanem a galamboké is – tucatjával gyűlnek össze a hűsítő víz körül, szomjukat csillapítva.
Így olvadozik a belvárosFotók: Nagy Zoltán
Meddig tart még a hőség?
A meteorológiai előrejelzések szerint a kánikula egyelőre nem enyhül. A met.hu figyelmeztetése szerint továbbra is marad a forróság, sőt a napokban akár a melegrekordok is megdőlhetnek. Átmeneti enyhülésre legkorábban hétfőn számíthatunk, de addig is érdemes komolyan venni az időjárás okozta egészségügyi kockázatokat.
A koponyeg.hu szintén arra figyelmeztet, hogy a tartós hőség különösen megterhelő lehet az idősek, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel élők számára. Az ilyen időjárás gyakran jár együtt fáradékonysággal, aluszékonysággal, fejfájással, sőt a keringési zavarok, vérnyomás-ingadozás, szédülés is gyakoribb lehet.
Erős UV, kiszáradás, hőguta: nem játék!
A szakemberek szerint az UV-sugárzás extrém mértékű, így különösen fontos a megfelelő fényvédelem, a kalap, a napszemüveg, valamint a bőr védelme naptejjel. A hőguta, a kiszáradás és a leégés is valós veszélyt jelent, főként a déli és kora délutáni órákban, ezért ilyenkor célszerű kerülni a közvetlen napfényt és zárt térben maradni, ha tehetjük.
Mit tehetünk?
Igyunk elegendő vizet – legalább 2-3 litert naponta
Kerüljük a megerőltető fizikai munkát a legmelegebb órákban
Viseljünk világos, laza öltözetet
Gondoskodjunk a gyerekek és idősek védelméről
Ne hagyjunk élőlényt (sem gyereket, sem állatot) parkoló autóban!
A nyár legforróbb napjai még előttünk lehetnek – érdemes tehát odafigyelni és higgadtan, tudatosan kezelni a hőség jelentette kihívásokat.
