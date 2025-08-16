Új lelkipásztor szolgál az egyházközség élén

„Adok nektek szívem szerint való pásztorokat, akik okosan és bölcsen vezetnek, és gondot viselnek rátok” – idézi a Jeremiás 3:15 szavait friss posztjában az Ópályiban működő görögkatolikus egyházközség, majd örömmel adja hírül: a vasárnapi liturgián új lelkipásztort köszönthettek a hívek az egyházközség élén. Rádi Dávid atyát olyan bizalommal és nyitott szívvel fogadták, amilyen szeretettel ő érkezett.

Rádi Dávid atya megkezdte szolgálatát Ópályiban

Fotó: egyházközség

Bízva abban, hogy általa növekedhetünk hitben, lelkiekben; eredményesen, békességben építi majd az egyházközségünket az elkövetkező években, kívánunk az Atyának és kedves feleségének jó egészséget, életükre a Jóisten bőséges áldását. „... légy is a hívek példaképe beszédben, viselkedésben, szeretetben és tisztaságban!” – olvasható a közleményben.