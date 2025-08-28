Figyelem! Idén rekordkorán érkezik az őszi óraátállítás

Bár a nyár még javában tart, a természet már jelzi az évszakváltást: a reggelek csípősebbek, a napfény pedig egyre hamarabb búcsúzik. A hivatalos téli időszámítás szokatlanul korán érkezik, 2025-ben már október 26-án hajnalban vissza kell állítanunk az órákat.

Óraátállítás idén október 26-án vissza kell állítani az órákat Fotó: Shutterstock

Óraátállítás: korábbra tolódik az idén a téli időszámítás

A téli időszámítás kezdete minden évben október utolsó vasárnapjára esik az uniós szabályozás szerint. 2025-ben ez a nap október 26. lesz. Az óraátállításra az éjszaka folyamán kerül sor: vasárnap hajnalban a mutatókat 3 óráról 2 órára kell visszaállítani.

Hogyan alakult az elmúlt években?

Az óraátállítás dátuma minden évben néhány nappal eltérhet, attól függően, hogyan esik a hónap utolsó vasárnapja.

2024-ben: október 27.

2023-ban: október 29.

2022-ben: október 30.

Jól látható, hogy 2025-ben az átállítás a korábbi évekhez képest előrébb kerül a naptárban.

A visszaállított órák miatt egy órával tovább alhatunk, cserébe a délutánok hamarabb sötétednek majd be. A hazipatika.hu oldalon arról is írnak, hogyan befolyásolja szervezetünket az óraátállítás.

A téli és nyári időszámítás váltakozása egészségügyi problémákat is okozhat: a bioritmus felborulásával alvászavar, fáradtság, depresszió, szívfrekvencia-ingadozás, a koncentrálóképesség csökkenése, kimerültség, ingerültség, étvágytalanság és emésztési gondok is kialakulhatnak. Adjunk magunknak időt, az átálláshoz!

Van értelme?

Korábban mi is írtunk arról, hogy az Egyesült Államokban vagy Ukrajnában még életben van a téli–nyári időszámítás, Izlandon, Oroszországban és Mexikóban például eltörölték az óraátállítás rendszerét. Portálunk egy nyíregyházi taxissal beszélgetett arról, mennyi értelmét látja az évi kétszeri óraátállításnak.

– Szerintem teljesen felesleges „hajcihő” ez az óraátállítás, semmi értelmét nem látom. Nagyon sok éve vagyok taxis, amikor olyan éjszaka dolgozom, amikor egy órával vissza kell állítani az órát, akkor nekem plusz hatvan percet kell melóznom. Tudom, hogy ezt az egy órát ilyenkor, a nyári óraátállításkor visszakapom, de akkor sem látom semmi értelmét az egésznek. Miért nem lehet eltörölni, ahogy ez más országokban már megtörtént

– fogalmazta meg véleményét az óraátállítás kérdésében Kovács Ferenc nyíregyházi taxisofőr.

