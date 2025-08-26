Ordított, miután ezen kapta a nőt – már ezt sem szabad Nyíregyházán csinálni?

„Ma a belvárosi Meki előtt, a zebrán szabályosan, rollert tolva mentem át, közben telefonáltam. Egy vörös, régi Opel sofőrje ordibálni kezdett, hogy ‘menjek már’, meg hogy ‘ne telefonáljak’. Komolyan, miért hiszi valaki magáról, hogy ő több, mint más, és bárkivel így beszélhet? Meg még mutogatott is, hogy haladjak. A zebrán a gyalogosnak van elsőbbsége, nem a sofőrnek! Ilyen viselkedés egyszerűen parasztság, semmi más. Remélem, magadra ismersz, és mélyen magadba nézel.”

De vajon igaza volt a sofőrnek, amiért rászólt a rollert toló, telefonáló gyalogosra? A poszt alatti kommentekből ítélve erősen megosztotta Nyíregyháza lakóit az eset.

„Teljesen igaza volt! Miskolcon már fel van festve a zebráknál, hogy tilos telefonálni vagy zenét hallgatni áthaladás közben. Csak itt nem szokták még meg az emberek.” – írta valaki.

„Ben van a KRESZ-ben? Na, akkor meg nincs miről beszélni.” – reagált egy másik kommentelő.