Örökbefogadási nap – Újabb nyílt nap az Állategészségügyi Telepen

Újabb örökbefogadási napra várták a leendő gazdikat pénteken a Nyíregyházi Állategészségügyi Telepen, ahol jelenleg több mint ötven kutya várja, hogy rátaláljon szerető családjára. Az ott élő négylábúak mindegyike chippel és életkoruknak megfelelő oltásokkal rendelkezik, így bármikor hazavihetők.

További részletek a nyiregyhaza.hu oldalon.



