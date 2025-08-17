Nyílt nap
Örökbefogadási nap – Újabb nyílt nap az Állategészségügyi Telepen
Az Állategészségügyi Telepen változó a létszám – nagyjából két hetes forgásokban érkeznek új kutyák, azonban váratlan helyzetek is adódnak.
Újabb örökbefogadási napra várták a leendő gazdikat pénteken a Nyíregyházi Állategészségügyi Telepen, ahol jelenleg több mint ötven kutya várja, hogy rátaláljon szerető családjára. Az ott élő négylábúak mindegyike chippel és életkoruknak megfelelő oltásokkal rendelkezik, így bármikor hazavihetők.
