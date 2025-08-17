augusztus 17., vasárnap

Jácint névnap

27°
+37
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nyílt nap

1 órája

Örökbefogadási nap – Újabb nyílt nap az Állategészségügyi Telepen

Címkék#kutya#Nyíregyházi Állategészségügyi Telepen#örökbefogadási nap

Az Állategészségügyi Telepen változó a létszám – nagyjából két hetes forgásokban érkeznek új kutyák, azonban váratlan helyzetek is adódnak.

Szon.hu
Örökbefogadási nap – Újabb nyílt nap az Állategészségügyi Telepen

Újabb örökbefogadási napra várták a leendő gazdikat pénteken a Nyíregyházi Állategészségügyi Telepen, ahol jelenleg több mint ötven kutya várja, hogy rátaláljon szerető családjára. Az ott élő négylábúak mindegyike chippel és életkoruknak megfelelő oltásokkal rendelkezik, így bármikor hazavihetők.

További részletek a nyiregyhaza.hu oldalon.

 


 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu