Egymásra találhatnak a kétlábúak és a négylábúak ezen a rendkívüli napon

Ismét rendkívüli örökbefogadó napra várja a gazdijelölteket a nyíregyházi városüzemeltető társaság a város állategészségügyi telepén augusztus 15-én, pénteken 8 és 18 óra között. A kétlábúak ezen a különleges napon személyesen is találkozhatnak a szerető családra és meleg otthonra vágyó négylábúakkal a Szállási út 128. szám alatti menhelyen – olvasható a NyírVV közösségi oldalán, ahol azt kérik a kutyabarátoktól, hogy adjanak egy esélyt a telep lakóinak. A gazdára váró kutyákkal online is megismerkedhetnek ide kattintva.