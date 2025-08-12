augusztus 12., kedd

Klára névnap

29°
+31
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fogadj örökbe!

1 órája

Egymásra találhatnak a kétlábúak és a négylábúak ezen a rendkívüli napon

Címkék#menhely#Nyíregyháza#örökbefogadó nap

A kétlábúak ezen a különleges napon személyesen is találkozhatnak a szerető családra és meleg otthonra vágyó négylábúakkal a Szállási út 128. szám alatti menhelyen.

Munkatársunktól
Egymásra találhatnak a kétlábúak és a négylábúak ezen a rendkívüli napon

Rendkívüli örökbefogadó nap a nyíregyházi állategészségügyi telepen

Fotó: NyírVV

Ismét rendkívüli örökbefogadó napra várja a gazdijelölteket a nyíregyházi városüzemeltető társaság a város állategészségügyi telepén augusztus 15-én, pénteken 8 és 18 óra között. A kétlábúak ezen a különleges napon személyesen is találkozhatnak a szerető családra és meleg otthonra vágyó négylábúakkal a Szállási út 128. szám alatti menhelyen – olvasható a NyírVV közösségi oldalán, ahol azt kérik a kutyabarátoktól, hogy adjanak egy esélyt a telep lakóinak. A gazdára váró kutyákkal online is megismerkedhetnek ide kattintva.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu