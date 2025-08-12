33 perce
Egymásra találhatnak a kétlábúak és a négylábúak ezen a rendkívüli napon
A kétlábúak ezen a különleges napon személyesen is találkozhatnak a szerető családra és meleg otthonra vágyó négylábúakkal a Szállási út 128. szám alatti menhelyen.
Rendkívüli örökbefogadó nap a nyíregyházi állategészségügyi telepen
Fotó: NyírVV
Ismét rendkívüli örökbefogadó napra várja a gazdijelölteket a nyíregyházi városüzemeltető társaság a város állategészségügyi telepén augusztus 15-én, pénteken 8 és 18 óra között. A kétlábúak ezen a különleges napon személyesen is találkozhatnak a szerető családra és meleg otthonra vágyó négylábúakkal a Szállási út 128. szám alatti menhelyen – olvasható a NyírVV közösségi oldalán, ahol azt kérik a kutyabarátoktól, hogy adjanak egy esélyt a telep lakóinak. A gazdára váró kutyákkal online is megismerkedhetnek ide kattintva.
