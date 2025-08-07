54 perce
Örömlányok Nyíregyházán?! Erre kevesen számítottak...
Mit csináljon az ember, ha egyszer unatkozik? Ez is egy lehetőség a kikapcsolódásra...
Nincs programja délutánra és estére, de nem szeretne a négy fal között unatkozni. A nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház két produkciót is kínál:
19.30: Slágerparádé – zenés kalandozás Csonka Andrással a Szindbád szabadtéri pódiumszínpadán
20.30: Örömlányok végnapjai – zenés vígjáték két felvonásban a Bánfalvy Stúdió előadásában a Rózsakert Szabadtéri Színpadon
A Krúdy art moziban egy európai és egy dél-amerikai filmet vetítenek.
17 óra: A szenvedély íze (12) – francia történelmi film, romantikus dráma
A film a kiváló szakácsnő, Eugenie és munkaadója, a nagy gourmet hírében álló Dodin Bouffant szerelmét és kapcsolatát mutatja be.
19.20: Gaucho Gaucho (12) – argentin dokumentumfilm
A Calchaquí-völgyi gaucho közösségben a természetet tisztelő cowboyok és cowgirl-ök még mindig úgy vágtatnak lóháton, mintha száz évvel ezelőtt megállt volna az idő. Minden generációnak megvan a maga szerepe...
