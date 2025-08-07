augusztus 7., csütörtök

Ibolya névnap

24°
+26
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nahát!

1 órája

Örömlányok Nyíregyházán?! Erre kevesen számítottak...

Címkék#ajánló#Nyíregyháza#színház#mozi

Mit csináljon az ember, ha egyszer unatkozik? Ez is egy lehetőség a kikapcsolódásra...

Munkatársunktól

Nincs programja délutánra és estére, de nem szeretne a négy fal között unatkozni. A nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház két produkciót is kínál:

19.30: Slágerparádé – zenés kalandozás Csonka Andrással a Szindbád szabadtéri pódiumszínpadán
20.30: Örömlányok végnapjai – zenés vígjáték két felvonásban a Bánfalvy Stúdió előadásában a Rózsakert Szabadtéri Színpadon

A Krúdy art moziban egy európai és egy dél-amerikai filmet vetítenek.

17 óra: A szenvedély íze (12) – francia történelmi film, romantikus dráma
A film a kiváló szakácsnő, Eugenie és munkaadója, a nagy gourmet hírében álló Dodin Bouffant szerelmét és kapcsolatát mutatja be.
19.20: Gaucho Gaucho (12) – argentin dokumentumfilm
A Calchaquí-völgyi gaucho közösségben a természetet tisztelő cowboyok és cowgirl-ök még mindig úgy vágtatnak lóháton, mintha száz évvel ezelőtt megállt volna az idő. Minden generációnak megvan a maga szerepe...

Gaucho Gaucho, moziműsor, argentin dokumentumfilm
Gaucho Gaucho – argentin dokumentumfilm a nyíregyházi Krúdy moziban
Fotó: port.hu

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu