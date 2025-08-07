Örömlányok Nyíregyházán?! Erre kevesen számítottak...

Nincs programja délutánra és estére, de nem szeretne a négy fal között unatkozni. A nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház két produkciót is kínál:

19.30: Slágerparádé – zenés kalandozás Csonka Andrással a Szindbád szabadtéri pódiumszínpadán

20.30: Örömlányok végnapjai – zenés vígjáték két felvonásban a Bánfalvy Stúdió előadásában a Rózsakert Szabadtéri Színpadon

A Krúdy art moziban egy európai és egy dél-amerikai filmet vetítenek.

17 óra: A szenvedély íze (12) – francia történelmi film, romantikus dráma

A film a kiváló szakácsnő, Eugenie és munkaadója, a nagy gourmet hírében álló Dodin Bouffant szerelmét és kapcsolatát mutatja be.

19.20: Gaucho Gaucho (12) – argentin dokumentumfilm

A Calchaquí-völgyi gaucho közösségben a természetet tisztelő cowboyok és cowgirl-ök még mindig úgy vágtatnak lóháton, mintha száz évvel ezelőtt megállt volna az idő. Minden generációnak megvan a maga szerepe...