50 perce
Oros megszűnt
Vagy ha nem is teljesen, 1990 augusztusában egy időre bizony átalakult Chikagó-vá!
Forrás: illusztráció
A Nyíregyen Hallottam Facebook-csoportban idézték fel azt a különös esetet, amikor valaki – feltehetően egy kreatív helyi lakos vagy unatkozó diák – önkényesen „átkeresztelte” a települést. Az akció olyan látványosra sikerült, hogy a Kelet-Magyarország 1990. augusztus 8-i számának címlapján is helyet kapott.
A történet szerint a falu helységnévtábláját egy kis barkácsolással alakították át: az Oros feliratból lett Chikagó. A végeredmény annyira abszurd és mulatságos volt, hogy az újság címlapon hozta a fotót.
A lap akkor így írt róla:
„Oros új neve Chikagó, amit ne tévesszen össze senki a kiejtésében nagyon hasonló Egyesült Államokbeli Chicago városának nevével. Különben is a kettő olyan messze van, mint Makó Jeruzsálemtől.”
Egy apró tréfa, amelyből maradandó emlék született – így lett Orosból egy rövid időre „Chikagó”.
A Kelet-Magyarországban aztán interjú is jelent meg az alkotóval:
„A tábla mögött” – beszélgetés a Chikagó név szülőatyjával - Egy éjszaka, néhány barát, egy adag festék… és egy tábla, ami örökre megváltozott.
K: Honnan jött az ötlet, hogy átírjátok a táblát?
V: Akkoriban mindenki úgy hívta a környéket, hogy „Chikagó”. Volt benne egy kis vadnyugati hangulat, egy kis szabadság, meg sok sztori. A név már élt, mi csak megörökítettük.
K: És a helyesírás? Miért lett „Chikagó” és nem „Chicago”?
V: Őszintén? Menet közben jöttünk rá, hogy nem tudjuk pontosan, hogyan kell leírni. Nem volt Google, nem volt helyesírási szótár. Megnéztük, hogy hangzik jól, és így született meg a „Chikagó” verzió. Azóta ez lett a hivatalos nem-hivatalos név.
K: Nem féltetek, hogy baj lesz belőle?
V: Persze, volt bennünk egy kis para. Ezért is tartottuk titokban. A mai napig nem tudják, kik voltak az elkövetők… és mi ezt így is szeretnénk megtartani.
K: Mit jelent neked ma a „Chikagó”?
V: Egy korszakot. Egy életérzést. Egy helyet, ahol a szabályokat néha mi írtuk. És egy nevet, amit véletlenül, de örökre beírtunk a helytörténetbe.
