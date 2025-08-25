Oros megszűnt

A Nyíregyen Hallottam Facebook-csoportban idézték fel azt a különös esetet, amikor valaki – feltehetően egy kreatív helyi lakos vagy unatkozó diák – önkényesen „átkeresztelte” a települést. Az akció olyan látványosra sikerült, hogy a Kelet-Magyarország 1990. augusztus 8-i számának címlapján is helyet kapott.

A történet szerint a falu helységnévtábláját egy kis barkácsolással alakították át: az Oros feliratból lett Chikagó. A végeredmény annyira abszurd és mulatságos volt, hogy az újság címlapon hozta a fotót.

A lap akkor így írt róla:

„Oros új neve Chikagó, amit ne tévesszen össze senki a kiejtésében nagyon hasonló Egyesült Államokbeli Chicago városának nevével. Különben is a kettő olyan messze van, mint Makó Jeruzsálemtől.”

Egy apró tréfa, amelyből maradandó emlék született – így lett Orosból egy rövid időre „Chikagó”.

A Kelet-Magyarországban aztán interjú is jelent meg az alkotóval:



„A tábla mögött” – beszélgetés a Chikagó név szülőatyjával - Egy éjszaka, néhány barát, egy adag festék… és egy tábla, ami örökre megváltozott.

K: Honnan jött az ötlet, hogy átírjátok a táblát?

V: Akkoriban mindenki úgy hívta a környéket, hogy „Chikagó”. Volt benne egy kis vadnyugati hangulat, egy kis szabadság, meg sok sztori. A név már élt, mi csak megörökítettük.

K: És a helyesírás? Miért lett „Chikagó” és nem „Chicago”?

V: Őszintén? Menet közben jöttünk rá, hogy nem tudjuk pontosan, hogyan kell leírni. Nem volt Google, nem volt helyesírási szótár. Megnéztük, hogy hangzik jól, és így született meg a „Chikagó” verzió. Azóta ez lett a hivatalos nem-hivatalos név.

K: Nem féltetek, hogy baj lesz belőle?

V: Persze, volt bennünk egy kis para. Ezért is tartottuk titokban. A mai napig nem tudják, kik voltak az elkövetők… és mi ezt így is szeretnénk megtartani.

K: Mit jelent neked ma a „Chikagó”?

V: Egy korszakot. Egy életérzést. Egy helyet, ahol a szabályokat néha mi írtuk. És egy nevet, amit véletlenül, de örökre beírtunk a helytörténetbe.