2 órája
A tanodások megmutatták, ki az úr Ibrányban, nem volt olyan olimpiai versenyszám, ami kifogott rajtuk (+fotók, videó)
Ügyesség, erő, bátorság – ezek közül egyiknek sem volt senki híján szerdán az ibrányi városligetben. A VI. Országos Tanoda Olimpia versenyzői bebizonyították, hogy képesek küzdeni és soha nem adják fel.
Maratoni hulahoppozás, aszfalt curling, abroncshajítás, íjászat, célba dobás – csak néhány a tizenkét sportág közül, melyekben összemérték ügyességüket, erejüket és kitartásukat a VI. Országos Tanoda Olimpia indulói. Érkeztek versenyzők hazánk minden tájáról, 26 csapatban közel félezer gyermek és fiatal feszült egymásnak az ibrányi városligetben. Az olimpiai láng meggyújtása után megkezdődött a nyitóceremónia.
Országos Tanoda Olimpia: örök élmény mindenkinek
– Számomra az olimpia azt jelenti, hogy egymást tiszteletben tartva, békességben mérjük össze a képességeinket. Az Országos Tanoda Olimpia fontossága akkor értékelődik fel igazán, amikor az élmények visszatükröződnek a hétköznapokban. Itt Ibrányban értékként kezelik azt a rendszert, amit létrehozott a magyar kormány: az ország 180 tanodájában több mint 5000 gyermeknek nyújtanak segítséget. Felkészítik őket a felnőttkorra, amihez elengedhetetlen a tanulás, és ebben szintén támogatást kapnak a fiatalok – emelte ki Sztojka Attila társadalmi esélyekért és roma kapcsolatokért felelős államtitkár. Hozzátette: a tanodák nem váltják ki az iskolák funkcióit, a szabadidő hasznos eltöltését szorgalmazzák, ami különösen fontos a mai virtuális világban, amikor nagyon sok időt töltünk a telefonjainkkal, kizárva magunkat a valódi életből. A tanodás eseményeken pontosan ennek az ellenkezőjét tapasztalhatja meg mindenki.
– Nagyjából tíz évvel ezelőtt Magyarországnak volt egy álma: 2030 körül olimpiát szerettünk volna rendezni Budapesten, ám voltak olyanok, akik abban a momentumban, amikor ez kiderült, úgy gondolták, hogy nem jó az országnak. Én azt javaslom nekik, hogy jöjjenek el a Tanoda Olimpiára, nézzék meg, mekkora vágy van arra, hogy mi is átélhessük a nemes világesemény küldetését és megmutassuk hazánk értékeit. Ezt akkor elvették tőlünk, de nem fogunk lemondani arról, hogy valaha Magyarországon olimpiát rendezzünk – hangsúlyozta Sztojka Attila.
Dr. Vinnai Győző, a térség országgyűlési képviselője az államtitkár gondolatait kiegészítve elmondta: a tanodarendszer valóban nem pótolja az iskolai oktatást, de közösséget kovácsol és felejthetetlen élményeket ad a diákoknak, akik ezáltal megtanulnak tanulni, ami felnőttként nagyban növeli az esélyeiket.
– Sok olyan rendezvényen vettem részt, ahol Jó tanuló, jó sportoló díjakat adtunk át, és azt tapasztaltam, hogy a két terület kéz a kézben jár egymással, hiszen, ha valaki letesz valami kiemelkedőt az asztalra, akkor képes boldogulni. Ez igaz a tanodás gyerekekre is:
szerezzetek hasznos ismereteket, hozzátok ki magatokból a maximumot – például azzal, hogy érettségit, diplomát szereztek –, hogy ti magatok is alakítói lehessetek a társadalomnak.
Országos Tanoda Olimpia IbránybanFotók: Bozsó Katalin
Piros-fehér-zöld füst és görögtűz
Trencsényi Imre, a házigazda település polgármestere büszke arra, hogy hatodik alkalommal rendezhették meg Ibrányban az Országos Tanoda Olimpiát Hajdu Zsolt, az Iránytű Tanoda helyi vezetője szervezésében.
– Nagyon örülünk annak, hogy sikerült hagyományt teremteni, és minden évben vendégül láthatjuk a tanodás gyerekeket. Azt gondolom, van létjogosultsága a játékos versenynek, a fiatalok visszajelzései pozitívok, ami érthető, hiszen itt kiemelten figyelünk rájuk, és olyan élményekkel térhetnek haza, amik a tanév során is motiválóak maradnak. Bízom benne, hogy legalább olyan jól érzik magukat a csapatok, mint az előző években, és várjuk vissza őket jövőre.
A VI. Országos Tanoda Olimpia „a nagy bumm”-mal vette kezdetét. Amikor felszállt a piros-fehér-zöld füst és kialudtak a görögtüzek, a csapatok nekiiramodtak. Rendkívül népszerű volt a kispályás foci és a kosárlabda, meglepően jól teljesítettek a fiúk a hulahopps megállónál, és a legkisebbek pedig verhetetlennek bizonyultak ugróiskolában. Mindenki nyerni akart, de nem feledkeztek meg arról sem, amiről valójában szól ez az egész: a közös játékról, a nevetésről, a teli torokból szurkolásról. Megerősítették a régi barátságaikat, újakat kötöttek, közben jól szórakoztak. Ezek a gyerekek máris nyertesek...
