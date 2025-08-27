A tanodások megmutatták, ki az úr Ibrányban, nem volt olyan olimpiai versenyszám, ami kifogott rajtuk (+fotók, videó)

Maratoni hulahoppozás, aszfalt curling, abroncshajítás, íjászat, célba dobás – csak néhány a tizenkét sportág közül, melyekben összemérték ügyességüket, erejüket és kitartásukat a VI. Országos Tanoda Olimpia indulói. Érkeztek versenyzők hazánk minden tájáról, 26 csapatban közel félezer gyermek és fiatal feszült egymásnak az ibrányi városligetben. Az olimpiai láng meggyújtása után megkezdődött a nyitóceremónia.

Országos Tanoda Olimpia: hatodik alkalommal lobbant fel a megmérettetés kezdetét jelző láng Ibrányban

Fotó: Bozsó Katalin

Országos Tanoda Olimpia: örök élmény mindenkinek

– Számomra az olimpia azt jelenti, hogy egymást tiszteletben tartva, békességben mérjük össze a képességeinket. Az Országos Tanoda Olimpia fontossága akkor értékelődik fel igazán, amikor az élmények visszatükröződnek a hétköznapokban. Itt Ibrányban értékként kezelik azt a rendszert, amit létrehozott a magyar kormány: az ország 180 tanodájában több mint 5000 gyermeknek nyújtanak segítséget. Felkészítik őket a felnőttkorra, amihez elengedhetetlen a tanulás, és ebben szintén támogatást kapnak a fiatalok – emelte ki Sztojka Attila társadalmi esélyekért és roma kapcsolatokért felelős államtitkár. Hozzátette: a tanodák nem váltják ki az iskolák funkcióit, a szabadidő hasznos eltöltését szorgalmazzák, ami különösen fontos a mai virtuális világban, amikor nagyon sok időt töltünk a telefonjainkkal, kizárva magunkat a valódi életből. A tanodás eseményeken pontosan ennek az ellenkezőjét tapasztalhatja meg mindenki.

– Nagyjából tíz évvel ezelőtt Magyarországnak volt egy álma: 2030 körül olimpiát szerettünk volna rendezni Budapesten, ám voltak olyanok, akik abban a momentumban, amikor ez kiderült, úgy gondolták, hogy nem jó az országnak. Én azt javaslom nekik, hogy jöjjenek el a Tanoda Olimpiára, nézzék meg, mekkora vágy van arra, hogy mi is átélhessük a nemes világesemény küldetését és megmutassuk hazánk értékeit. Ezt akkor elvették tőlünk, de nem fogunk lemondani arról, hogy valaha Magyarországon olimpiát rendezzünk – hangsúlyozta Sztojka Attila.

Korosztályonként más-más versenyszámokban mutatkoztak be a tanodás gyerekek

Fotó: Bozsó Katalin

Dr. Vinnai Győző, a térség országgyűlési képviselője az államtitkár gondolatait kiegészítve elmondta: a tanodarendszer valóban nem pótolja az iskolai oktatást, de közösséget kovácsol és felejthetetlen élményeket ad a diákoknak, akik ezáltal megtanulnak tanulni, ami felnőttként nagyban növeli az esélyeiket.