Felrobbant a Kossuth tér– Őrületes hangulatot hozott Afrikából a Kanazoé Orkestra
Szombaton zárult a VIDOR Fesztivál. A Kanazoé Orkestra afrikai zenéjére mozgott a közönség.
Óriási tömegeket mozgatott meg az idén is a VIDOR Fesztivál, s nem utolsósorban a rekeszizmokat és a lábakat is megedzette, merthogy a színházban vígjátékok, a Kossuth téren príma koncertek szórakoztatták a közönséget. A fesztivál programjai: koncertek, színházi előadások, irodalmi beszélgetések, gyermekműsorok, kiállítások, mutatványosok és élő szobrok a rendezvény sokszínűségét adták. A színházi versenyprogramra különösen nagy figyelem irányult: vígjátékokat, zenés produkciókat válogattak a nyíregyházi vidámságra vágyó közönségnek.
A Vidor zárónapján szombaton is tele volt a Kossuth tér, a Kanazoé Orkestra hozta el az afrikai zenét a szabolcsi vármegyeszékhelyre. A Kanazoé OrkestraBurkina Faso-ból eredetileg, és Seydou "Kanazoé" Diabaté balafonművész alapította a zenekart Franciaországban. A zenekar különleges művészetét az afrikai hagyományos ritmusokból, különösen a balafon játékának mágikus erejéből táplálja, amelyet ötvözően jazz, hiphop és afrikai modern városi zenei stílusok — mint az afrobeats, amapiano és afrotrap — világával teremtenek újszerű hangzást.
Nézze meg a nyíregyházi koncert fotóit:
Kanazoe Orkesta koncert a VIDOR Fesztivál NagyszínpadánFotók: Sipeki Péter
További képek a VIDOR Fesztiválról:
Animal Cannibals koncertFotók: Sipeki Péter
Texas Tourist adott fergeteges koncertet a VIDOR Fesztivál keretébenFotók: Sipeki Péter
TintanyúlFotók: Sipeki Péter
A Szabolcsi Szimfonikus Zenekar koncertje a VIDOR-onFotók: Sipeki Péter
Fenyő Miklós koncert a VIDOR FesztiválonFotók: Sipeki Péter
