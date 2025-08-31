augusztus 31., vasárnap

BellaErika névnap

25°
+32
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fergeteges finish

1 órája

Felrobbant a Kossuth tér– Őrületes hangulatot hozott Afrikából a Kanazoé Orkestra

Címkék#VIDOR Fesztivált#Kanazoé Orkestra#Nyíregyháza

Szombaton zárult a VIDOR Fesztivál. A Kanazoé Orkestra afrikai zenéjére mozgott a közönség.

Munkatársunktól

Óriási tömegeket mozgatott meg az idén is a VIDOR Fesztivál, s nem utolsósorban a rekeszizmokat és a lábakat is megedzette, merthogy a színházban vígjátékok, a Kossuth téren príma koncertek szórakoztatták a közönséget. A fesztivál programjai: koncertek, színházi előadások, irodalmi beszélgetések, gyermekműsorok, kiállítások, mutatványosok és élő szobrok a rendezvény sokszínűségét adták. A színházi versenyprogramra különösen nagy figyelem irányult: vígjátékokat, zenés produkciókat válogattak a nyíregyházi vidámságra vágyó közönségnek. 
A Vidor zárónapján szombaton is tele volt a Kossuth tér, a Kanazoé Orkestra hozta el az afrikai zenét a szabolcsi vármegyeszékhelyre. A Kanazoé OrkestraBurkina Faso-ból eredetileg, és Seydou "Kanazoé" Diabaté balafonművész alapította a zenekart Franciaországban. A zenekar különleges művészetét az afrikai hagyományos ritmusokból, különösen a balafon játékának mágikus erejéből táplálja, amelyet ötvözően jazz, hiphop és afrikai modern városi zenei stílusok — mint az afrobeats, amapiano és afrotrap — világával teremtenek újszerű hangzást.
Nézze meg a nyíregyházi koncert fotóit: 

Kanazoe Orkesta koncert a VIDOR Fesztivál Nagyszínpadán

Fotók: Sipeki Péter

További képek a VIDOR Fesztiválról: 

Animal Cannibals koncert

Fotók: Sipeki Péter

Texas Tourist adott fergeteges koncertet a VIDOR Fesztivál keretében

Fotók: Sipeki Péter

Tintanyúl

Fotók: Sipeki Péter

A Szabolcsi Szimfonikus Zenekar koncertje a VIDOR-on

Fotók: Sipeki Péter

Fenyő Miklós koncert a VIDOR Fesztiválon

Fotók: Sipeki Péter

Más témák is érdekelhetik: 

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu