augusztus 11., hétfő

TiborcZsuzsanna névnap

25°
+39
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Egészségügy

24 perce

Új helyre költözött az orvosi ügyelet, nem is akármilyen épületbe!

Címkék#Központi Orvosi Ügyelet#mentőszolgálat#város

Az orvosi ügyelet és a mentőszolgálat immár korszerű, közös épületben működik Kemecsén. Az orvosi ügyeletet már az új helyen lehet megtalálni.

Szon.hu

Kemecsén új helyre költözött az ügyeleti ellátás. A város közösségi oldalán hívják fel a helyiek figyelmét, hogy a Központi Orvosi Ügyelet is átköltözött az újonnan épült mentőállomás korszerű létesítményébe. 

orvosi ügyelet
Modern épületbe költözött az orvosi ügyelet Kemecsén
Fotó: Facebook/kemecsevaros

Legutóbb arról számoltunk be, hogy egy kemecsei mentőtiszt képviselte hazánkat az USA-ban. Miután 2024 októberében aranyérmet nyert Portugáliában a kemecsei Hornyai Vanda  az European Police & Fire Games versenyen, idén az Egyesült Államokban megrendezett World Police & Fire Games világversenyen képviselte hazánkat és az Országos Mentőszolgálatot. A versenynek Alabama állam Birmingham városa adott otthont, ahol Vanda a koronglövészet (Sporting Clays) női egyéni számában állt rajthoz. A megmérettetést az amerikai NSCA szabályai szerint bonyolították le – ezek Vandának újak és kihívást jelentőek voltak, de ő példásan helytállt.

Most pedig újabb jó hír érkezett az egészségügyben dolgozóknak, és a kemecsei betegeknek is.

Központi Orvosi Ügyelet

Fontos mérföldkőhöz érkezett a település, mostantól mind a mentőszolgálat, mind az orvosi ügyelet modern, magas színvonalú környezetben láthatja el feladatait, még hatékonyabban szolgálva a térség lakosságát. A város vezetése a közösségi médiában mondott köszönetet a magyar kormánynak, hogy forrást biztosítottak ehhez a fejlesztéshez, ezzel is hozzájárulva ahhoz, hogy a térség egészségügyi ellátása megfeleljen a XXI. század követelményeinek. Az ügyeleti ellátás a továbbiakban ezen a helyszínen, a Szent István utcán vehető igénybe.

 

 

 

 

 


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu