24 perce
Új helyre költözött az orvosi ügyelet, nem is akármilyen épületbe!
Az orvosi ügyelet és a mentőszolgálat immár korszerű, közös épületben működik Kemecsén. Az orvosi ügyeletet már az új helyen lehet megtalálni.
Kemecsén új helyre költözött az ügyeleti ellátás. A város közösségi oldalán hívják fel a helyiek figyelmét, hogy a Központi Orvosi Ügyelet is átköltözött az újonnan épült mentőállomás korszerű létesítményébe.
Most pedig újabb jó hír érkezett az egészségügyben dolgozóknak, és a kemecsei betegeknek is.
Most pedig újabb jó hír érkezett az egészségügyben dolgozóknak, és a kemecsei betegeknek is.
Központi Orvosi Ügyelet
Fontos mérföldkőhöz érkezett a település, mostantól mind a mentőszolgálat, mind az orvosi ügyelet modern, magas színvonalú környezetben láthatja el feladatait, még hatékonyabban szolgálva a térség lakosságát. A város vezetése a közösségi médiában mondott köszönetet a magyar kormánynak, hogy forrást biztosítottak ehhez a fejlesztéshez, ezzel is hozzájárulva ahhoz, hogy a térség egészségügyi ellátása megfeleljen a XXI. század követelményeinek. Az ügyeleti ellátás a továbbiakban ezen a helyszínen, a Szent István utcán vehető igénybe.
