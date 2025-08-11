Új helyre költözött az orvosi ügyelet, nem is akármilyen épületbe!

Kemecsén új helyre költözött az ügyeleti ellátás. A város közösségi oldalán hívják fel a helyiek figyelmét, hogy a Központi Orvosi Ügyelet is átköltözött az újonnan épült mentőállomás korszerű létesítményébe.

Modern épületbe költözött az orvosi ügyelet Kemecsén

Fotó: Facebook/kemecsevaros

