Baleset

1 órája

Összeütközött két autó Nyírbátorban

Címkék#baleset#Szabadság tér#személyautó

A 471-es főút belterületi szakaszán félpályán halad a forgalom.

Szon.hu
Összeütközött két autó Nyírbátorban

Forrás: Traffipax Nyírbátor és környéke

Két személyautó ütközött össze Nyírbátorban, a 471-es főút belterületi szakaszán, a Szabadság térnél. A balesethez a helyi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a gépkocsikat. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom.

 

