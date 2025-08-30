Összeütközött két autó Nyírbátorban

Két személyautó ütközött össze Nyírbátorban, a 471-es főút belterületi szakaszán, a Szabadság térnél. A balesethez a helyi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a gépkocsikat. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom.