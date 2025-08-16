Hihetetlen, de igaz: 57 év után is minden évben találkozik ez a nyíregyházi osztály!

Hajdanán volt egy lakótelep Nyíregyházán, ahol nagyon szerettek élni az emberek, ahol múltja volt a helynek. Múltja volt, hiszen a régi időkben egy huszárlaktanya működött a Guszev-lakótelepen. Majd a huszárlaktanyát átalakították komfortos lakásokká, amely sok-sok családnak biztosított kellemes otthont hajdanán.

Pillanatkép az osztály életéből

A telepen működött egy általános iskola a 13. számú, ahová rengeteg gyermek járt és ahol a diákok megannyi élményt szereztek. Annyi kellemes emlék köthető ahhoz a feledhetetlen időhöz. Az általános iskola 68-as évfolyama hihetetlen csodát tudhat maga mögött, hiszen Kanyári Zoltánné Olgi néni osztálya egy összetartó közösség maradt.

Olyan generációt nevelt fel, akikből, grafikus, író, mérnökök, pedagógusok, egészségügyi dolgozók lettek.

Az osztályközösség még ma is él, erős köteléket építettek fel, amely idén 2025-ben az 57 éves általános iskolai osztálytalálkozóját ünnepelte meg és 10 éve már minden esztendőben összejönnek egy kellemes délutánra, hogy a 8.a osztály számos élményt, csínyt, történetet elevenítsen fel újból és újból. Erős kötelék és közösség született meg hajdanán a guszevi lakótelepen, ezt az élményt, az együtt megélt általános iskolai éveket nem lehet feledni. Az osztály, a közösség lelkesen várja minden esztendőben, hogy Dudás Laci Olgi néninek oroszul jelentse, nem hiányzik senki…

Pótor Melinda

