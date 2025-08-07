1 órája
Súlyos hiba miatt duplán terhelt az OTP! Ezért volt drága a csütörtöki bevásárlás
Csütörtök délelőtt az OTP Banknál technikai probléma lépett fel, amely miatt egyes ügyfelek számlájáról duplán vonták le bizonyos korábbi vásárlások összegét. A hibát egy külső szolgáltató okozta, a bank pedig dolgozik a duplikált tranzakciók kiszűrésén, hogy helyreállítsa az érintett számlák egyenlegét. Az OTP elnézést kért az okozott kellemetlenségért.
Súlyos hibára figyelmeztetett az egyik legnagyobb magyar bank: az ügyfelek vásárlásai után egy külső szolgáltatónál keletkezett hiba miatt a vásárlások összegét a rendszer duplán terhelte rá a vásárlókra. Mint kiderült, a hiba elhárítását már megkezdték, az OTP Bank a közleményében azt írta, mindent megtesznek azért, hogy újra a helyes egyenleg jelenjen meg ügyfeleik számláján.
Az OTP Bank dolgozik a probléma orvoslásán
„A külső partner bevonásával mindent megteszünk annak érdekében, hogy ügyfeleink számláján ismét a helyes egyenleg jelenjen meg. Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk az érintettektől” – közölte az OTP Bank.
Bár nem tömeges jelenségről van szó, az Index információi szerint így is sok ügyfelet érint a hiba. Több forrásuk is megerősítette, hogy valóban egy külső szolgáltatónál adódott probléma, amelynek következményeként egyes tranzakciók duplán jelentek meg: ha valaki például már kifizetett egy összeget, a rendszer ezt újra levonta a számlájáról.
A bank munkatársai jelenleg azon dolgoznak, hogy kiszűrjék a duplikált tranzakciókat, és ennek eredményeként minden érintett ügyfélnél helyreálljon a számlaegyenleg.
