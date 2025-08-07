Súlyos hiba miatt duplán terhelt az OTP! Ezért volt drága a csütörtöki bevásárlás

Súlyos hibára figyelmeztetett az egyik legnagyobb magyar bank: az ügyfelek vásárlásai után egy külső szolgáltatónál keletkezett hiba miatt a vásárlások összegét a rendszer duplán terhelte rá a vásárlókra. Mint kiderült, a hiba elhárítását már megkezdték, az OTP Bank a közleményében azt írta, mindent megtesznek azért, hogy újra a helyes egyenleg jelenjen meg ügyfeleik számláján.

Nagy a baj az OTP Banknál! Ha fizettél mostanság kártyával, lehet tőled is kétszer vonta le a bank!

Fotó: illusztráció / MW-archív

Az OTP Bank dolgozik a probléma orvoslásán

„A külső partner bevonásával mindent megteszünk annak érdekében, hogy ügyfeleink számláján ismét a helyes egyenleg jelenjen meg. Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk az érintettektől” – közölte az OTP Bank.

Bár nem tömeges jelenségről van szó, az Index információi szerint így is sok ügyfelet érint a hiba. Több forrásuk is megerősítette, hogy valóban egy külső szolgáltatónál adódott probléma, amelynek következményeként egyes tranzakciók duplán jelentek meg: ha valaki például már kifizetett egy összeget, a rendszer ezt újra levonta a számlájáról.