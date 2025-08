Mi kell ahhoz, hogy gyorsan megkapd a 3 %-os hitelt? Mutatjuk

Mint ahogy arról beszámoltunk, szeptembertől igényelhető az új 3 %-os hitel, a kiváló konstrukció segítségével pedig azok számára is reálissá válik az ingatlanvásárlás, akik korábban erről csak álmodozhattak. Összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat az Otthon Start programról és arról, mire van szükség a gyors ügyintézéshez.

Elindul az Otthon Start program, amelyben a kamat 3 százalék!

Illusztráció: Shutterstock

Otthon Start: a kamat mindössze 3 százalék

Július végén megjelentek az Otthon Start program részletei, és elindult az a hivatalos honlap is, amelyen az összes, az igényléssel kapcsolatos információ elérhető – erről ebben a cikkünkben olvashatnak. Az új, kedvezményes hitellel akár 50 millió forint kölcsönhöz is juthatnak az első otthonukról álmodók, a kamat pedig a futamidő végéig mindössze 3 %. A hitel legfeljebb 50 millió forint lehet, a futamidő pedig maximum 25 év, az igényléshez legalább 10 százalék önerőre van szükség. A programnak köszönhetően egy 20 millió forintos kölcsön esetén a piacon elérhető hitelektől 60 ezer forinttal lesz alacsonyabb a havi törlesztőrészlet – a lakásvásárlás így olyanok számára is elérhetővé válik, akik korábban ezt nem tehették meg.