Otthonteremtés 3 százalékos kamattal? A szabolcsiak szerint kiváló lehetőség, valódi segítség

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter Facebook-posztban jelentette be, hogy a Miniszterelnökségen belül létrejött az Otthon Start Programiroda, amelynek feladata az otthonteremtéssel kapcsolatos koordináció, a program sikeres végrehajtása, a lakásépítések ösztönzése, valamint az észrevételek befogadása lesz. A múlt heti kormányinfón Panyi Miklós parlamenti és stratégiai államtitkár úgy fogalmazott: „Ez a rendszerváltozás óta eltelt idő legnagyobb otthonteremtési programja.” Az új kamattámogatott lakáskölcsön témájával korábban is foglalkoztunk, most pedig utánajártunk, hogyan vélekedik róla az utca embere.

Az Otthon Start Program mind a házasok, mind az egyedülállók számára kedvező lehetőséget jelent – vélik olvasóink: Kastura Zsolt, Horányi Tamás, Jávor Andrea és Májer-Soós Petra

Fotó: MW

„Az Otthon Start program nemcsak a családosokat célozza”

Májer-Soós Petra gyógytornászt egy nyíregyházi játszótéren kérdeztük. Lapunknak elmondta: az internetről értesült a kamattámogatott hitelről. Véleménye szerint nagyon sok fiatal párt érinthet ez a hitelkonstrukció, főként olyanokat, akiknek még nincs gyermekük, vagy még nem állnak készen a gyermekvállalásra. Hozzátette: „Akinek nem okoz problémát a huszonöt éves futamidő, annak ez nagy segítséget jelent."