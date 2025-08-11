2 órája
Otthonteremtés 3 százalékos kamattal? A szabolcsiak szerint kiváló lehetőség, valódi segítség
Az új hitel bevezetése kiváló lehetőséget jelent azoknak, akik régóta álmodnak saját lakásról, de a magas kamatok és az ingatlanárak miatt eddig kivártak. Most 3%-os, fix kamat mellett akár 50 millió forintot is igényelhetnek otthonteremtési célra azok, akik megfelelnek a feltételeknek. De vajon mit gondolnak az Otthon Start programról a szabolcsiak? Az utca emberét kérdeztük Nyíregyházán.
Az új lehetőség valódi segítséget jelent azoknak, akik lakáshoz szeretnének jutni
Fotó: MW-archív
Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter Facebook-posztban jelentette be, hogy a Miniszterelnökségen belül létrejött az Otthon Start Programiroda, amelynek feladata az otthonteremtéssel kapcsolatos koordináció, a program sikeres végrehajtása, a lakásépítések ösztönzése, valamint az észrevételek befogadása lesz. A múlt heti kormányinfón Panyi Miklós parlamenti és stratégiai államtitkár úgy fogalmazott: „Ez a rendszerváltozás óta eltelt idő legnagyobb otthonteremtési programja.” Az új kamattámogatott lakáskölcsön témájával korábban is foglalkoztunk, most pedig utánajártunk, hogyan vélekedik róla az utca embere.
„Az Otthon Start program nemcsak a családosokat célozza”
Májer-Soós Petra gyógytornászt egy nyíregyházi játszótéren kérdeztük. Lapunknak elmondta: az internetről értesült a kamattámogatott hitelről. Véleménye szerint nagyon sok fiatal párt érinthet ez a hitelkonstrukció, főként olyanokat, akiknek még nincs gyermekük, vagy még nem állnak készen a gyermekvállalásra. Hozzátette: „Akinek nem okoz problémát a huszonöt éves futamidő, annak ez nagy segítséget jelent."
Megmutatjuk, milyen költségekkel jár a 3 százalékos lakáshitel igénylése és folyósítása
„Hosszú távon nyerhetünk vele”
Kastura Zsolt ételfutár szerint az alacsony kamat sokak figyelmét felkeltheti. Mint mondta, nem emlékszik, hogy fiatal korában elérhető lett volna ilyen kedvezményes kamatozású hitel. A pénzügyi szakértők számításai szerint az államilag támogatott Otthon Start Program havi törlesztőrészlete tízmilliós hitel esetén 47500 forint, a maximális 50 milliós hitelösszeg esetén pedig 237 ezer. A piaci alapú kölcsönökhöz képest ez jelentős megtakarításhoz juttathatja a hitelt felvevőket.
Horányi Tamás zongoratanár szintén a hosszú távú előnyökre hívta fel a figyelmet. „A 3%-os hitel jó koncepciónak tűnik, több véleményt is meghallgattam erről, igyekszem minél több információt gyűjteni” – fogalmazott, majd kiemelte, hogy a felvett kölcsön törlesztőrészlete a huszonötéves futamidő alatt jelentősen inflálódik, így várhatóan egyre kevésbé lesz megterhelő a háztartások számára.
„Nemcsak a húszéveseké a világ"
A könyvtárosként dolgozó Jávor Andrea úgy véli, a lakáshoz jutás nehézsége a fiatalok mellett a középkorúak generációját is érinti. „Sokan megrekedtek azon a szinten, hogy nem tudnak elindulni, már családosok, de még mindig albérletben laknak, úgyhogy ez nekik mindenképpen egy jó lehetőség, és végre egy olyan, aminek nem feltétele a gyermekvállalás és a házasságkötés” – mondta.
„Az Otthon Start igazi, valós esély, hogy egyedülállóként saját lakást vehessek"
„Elő kell venni a számológépet”
Kastura Zsolt záró gondolataiból kiderül: a lehetőség valóban adott – a döntés pedig mindenki kezében ott van.
