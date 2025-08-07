Albérletből saját lakásba? Már nem álom!

Hatalmas az érdeklődés az Otthon Start Program fix 3 százalékos hitele iránt. Mindenki oszt, szoroz, számol, hogyan jár jobban. Rengeteg család álmodik arról, hogy az albérlet díj helyett a saját otthonukért fizetnének inkább. Nekik nyújt segítséget Balogh László. Az ingatlan.com vezető szakértője a magyar kormány Facebook-oldalán egy rövid videóban konkrét példán mutatja be, miként segít a lakásvásárlásban a szeptembertől elérhető új lakáshitel.

Az Otthon Start Program megteremti a lehetőséget, hogy a családok albérlet helyett a saját lakásukért fizessenek

Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Otthon Start: sok ezer család lakásálma válhat valóra

A szakértő példájában egy házaspárt szerepel, akik két gyereket nevelnek, és albérletben élnek, amiért havonta 300 ezer forint bérleti díjat fizetnek.

– Amennyiben a házaspár összjövedelme, tehát kettejük havi fizetése együttesen megközelíti a nettó 500 ezer forintot, akkor akár 50 millió forintos lakáshitelt is kaphatnak 3 százalékos fix kamatozással – mondta a szakértő. – Ennek a hiteltörlesztője havonta 237 ezer forintot, ami 150 ezer forinttal is olcsóbb lehet, mint ha valaki ugyanezt a hitelt piaci alapon szeretné felvenni. A példában szereplő házaspár által fizetendő 300 ezer forintos bérleti díj összege magasabb, mint a fix 3 százalékos lakáshitel törlesztője – mutatott rá Balogh László.

Ha a példában szereplő házaspár az 50 millió forintos kedvező kamatozású hitel segítségével szeretne közös otthont vásárolni magának, akkor 5,5 millió forint önrészre lesz szükségük, ami ugyancsak jóval kedvezőbb, mint a piaci alapon elvárt 12 millió forintos önrész.

– Ebből az 55 millió forintból egy közepes városban akár egy 60 négyzetméteres új lakás is kijöhet, ha viszont használt ingatlanban gondolkodnak, akkor ugyanott akár 120 négyzetméteres lakást is meg tudnak vásárolni. Ha Budapestre költöznének, akkor a külső kerületekben akár egy 60-65 négyzetméteres használt lakást is vehetnek – beszélt az ingatlanárakról is a vezető szakértő.

