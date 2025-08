Magas kamat helyett fix 3 százalék – de mit vehet a hitelből?

Mint a táblázatból is egyértelműen kiderül, a hitel kizárólag lakás, ház, illetve tanya vásárlására vehető igénybe. Alapterületre és energetikai besorolásra nincs megkötés, azonban a megvásárolni kívánt lakás értéke legfeljebb bruttó 100 millió forint, míg családi házak vagy tanyák értéke legfeljebb bruttó 150 millió forint lehet. Az egy négyzetméterre számított ára pedig nem haladhatja meg a bruttó 1,5 millió forintot.

Az Otthon Start programban családtagtól, élettárstól nem vehet ingatlant

Az Otthon Start honlapja a kormányzati portálon érhető el, itt minden hasznos információ megtalálható az otthonteremtési támogatásról, és a gyakran ismételt kérdésekre is választ adnak.

Így többek között arra is, hogy van megkötés arra vonatkozóan is, hogy kitől vehető meg a lakást. A program tiltja, hogy bárki közeli hozzátartozótól vagy élettárstól vásároljon ingatlant, ahogy az építkezési szolgáltatás igénybevételét is. A jogszabály rögzíti, ha az eladó vagy az építést végző fél egy gazdálkodó szervezet, akkor az igénylő nem lehet tulajdonosa ennek a cégnek, és a cég tulajdonosa nem lehet a hitelt igénylő közeli hozzátartozója vagy élettársa.

A kiszámítható és biztonságos kölcsön építkezésre is felvehető, ha az megfelel a lakóingatlanra vonatkozó feltételeknek.

A fix 3 százalékos kamatozású hitellel megvásárolt ingatlanra a Magyar Állam javára 5 évig elidegenítési és terhelési tilalmat, továbbá jelzálogjogot jegyeznek be. Emellett a hitelintézet javára a teljes futamidő (legfeljebb 25 év) alatt jelzálogjog kerül bejegyzésre.