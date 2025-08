„Az Otthon Start igazi, valós esély, hogy egyedülállóként saját lakást vehessek"

– Az idén lettem 34 éves, 18 éves korom óta dolgozom, diplomát is munka mellett szereztem, s azóta fizetem az albérleti díjat, ami mára több mint 160 ezer forintos kiadást jelent havonta. Jó és megbízható munkahelyem van, azonban a piaci kamatozású lakáshiteltől mindig kirázott a hideg – mondta portálunknak Oláh Tibor, aki az Otthon Start program miatt most mégis hajlik arra, hogy végre a saját lakásáért fizessen.

A fix 3 százalékos kamatozású hitel lakásvásárlásra ösztönöz, az Otthon Start kiváló lehetőség

Illusztráció: MW-Archív

Otthon Start: albérlet helyett saját lakásért fizethet

– Napok óta számolok, kalkulálok és persze az ingatlan árakat nézegetem, hogy mire lehet elég 35-40 millió forint. Mert annak az alig több mint 140-150 ezer forintos törlesztőrészletével azonnal jobban járnék.

Ha a nyugdíjra gondolok, alaphangon 30 évet még dolgoznom kell, abba pedig a 25 évre felvett állami hitel, fix 3 százalékos kamattal abszolút belefér, s meglesz az a tudat is, hogy a saját otthonomért fizetek.

– Az eddig ismert feltételeknek megfelelek, mert nincs köztartozásom, 10 éve ugyanazon a munkahelyen dolgozom, eddig nem volt a tulajdonban ingatlan. Soha nem voltam büntetve, a fizetésem pedig jóval magasabb, mint ami az elvárás. Akár az 50 milliós plafont is megcélozhatnám, mert több mint 450 ezer forint a nettó jövedelmem, de nem szeretnék havonta több mint 230 ezer forintot fizetni – árulta el a fiatalember. Örül annak, hogy az Otthon Start program az egyedülállóknak is lehetőséget ad, ez igazi, valós esély, hogy saját lakást vehessen.

– Láttam, hogy a számlavezető bankomban már most lehetőség van hitel-előminősítésre, segítenek, hogy pontos képet kapjak a hitelképességemről és az elérhető maximális hitelösszegről. A jövő héten be is megyek a bankba, aztán tovább keresgélek. Minimum kétszobás, vagy egy plusz kettes lakásban gondolkodom. A kislányom az édesanyjával él, szeretném, ha nálam is lenne egy kis kuckója – tette hozzá Tibor, aki az egyre magasabbra kúszó négyzetméterárak miatt új építésűvel nem számol, a használt ingatlanok között keresgél és nem ijed meg a lakóteleptől és paneltől sem.