Már most óriási az érdeklődés, milliókat spórolhatnak meg a szabolcsiak!
Pénzügyi szakértőt kérdeztünk. A szeptember elsejétől igényelhető Otthon Start lakáshitel több tízmilliós megtakarítást jelenthet a háztartásoknak.
2025. szeptember elsejétől lehet majd igényelni a kölcsönt, de már most sokakat foglalkoztat az Otthon Start Program, amelyben a felvehető lakáshitel kamata a futamidő végéig fix 3 százalék. A hitelt lakásvásárlásra, vagy építkezésre fordíthatják az igénylők.
Egyedülálló otthonteremtési támogatás az Otthon Start lakáshitel
Amint azt korábban megírtuk, Orbán Viktor az MCC Feszten is felhívta a figyelmet, hogy egész Európában egyedülálló támogatást jelent a hamarosan igényelhető új 3%-os lakáskölcsön: „Sehol máshol nem lehetséges az, hogy valaki már 18 évesen saját lakáshoz jusson” – fogalmazott a miniszterelnök.
„Az Otthon Start igazi, valós esély, hogy egyedülállóként saját lakást vehessek"
A lapunknak nyilatkozó pénzügyi szakértő szerint a 3%-os fix kamatozású kölcsön valóban páratlan és egyedülálló a magyar banki hitelezés történetében, mivel a korábbi gyakorlatoktól eltérően ennél a kamattámogatott hitelnél nagyon tág az ügyfélkör.
– Ennek a támogatásnak az adja a vonzerejét, hogy itt nincs életkori megkötés, nem kell házasnak lennie a hiteligénylőnek vagy gyermeket vállalnia meghatározott éven belül, sőt nem muszáj a hitelből vásárolt ingatlanban élnie” – emelte ki a szakértő, aki szerint a bejelentés óta nemcsak nála csörögnek folyamatosan a telefonok:
Engem elsősorban fiatalok, illetve fiatal párok keresnek folyamatosan, akik egyébként is gondolkodtak már azon, hogy lakásvásárlásra adják fel a fejüket, de eddig problémát okozott nekik a hitelhez szükséges önerő, vagy bizonytalanok voltak a gyermekvállalást illetően.
Legfeljebb 100 millió forint értékű lakás, vagy 150 milliós családi ház
A pénzügyi szakember hangsúlyozta: a jogszabály lehetőséget ad arra, hogy a hiteligénylők 90%-os finanszírozással vásároljanak meg egy ingatlant, de ezt a bankok még felülírhatják. Mint mondta: nem biztos, hogy a pénzintézetek egy-egy vidéki vályogházra is meg fogják adni a 90%-os hitelt. Ebbe a bankok ingatlan értékesítői még biztosan bele fognak szólni. Nyíregyházán, és a nagyobb városokban, valamint ezek vonzáskörzetében lévő ingatlanok véleménye szerint nagyobb eséllyel indulhatnak a 90%-os finanszírozásért. Erről korábban itt írtunk.
Itt tartunk! Ekkora lakás jön ki 35 millió forintból Szabolcsban
A megvásárolni szánt ingatlan négyzetméterára nem haladhatja meg a másfél millió forintot, a teljes vételár összeghatára pedig lakásnál 100, családi ház esetében 150 millió forint. A pénzügyi szakértő szerint többségében nem ilyen értékű lakásokat keresnek Szabolcsban jelenleg.
A használt ingatlanpiacon döntően 30 és 60 millió közötti forgalmi értékű lakásokat és családi házakat nézik a fiatalok. Tíz százalék önerő mellett a maximális 50 milliós hitelösszeggel ezek most elérhetővé válhatnak számukra, de ennél több kamattámogatott hitelt is felvehetnek, ha kombinálják a CSOK, illetve a Babaváró kamattámogatott hiteleket.
Hozzátette: az 50 milliós kölcsön havi törlesztőrészlete huszonöt éves futamidővel közel 240 ezer forint lesz.
A bankmonitor.hu kalkulációja szerint ez negyedévszázad alatt több mint 30 millió forint megtakarítást jelenthet a hitelfelvevők számára a piaci alapú hitelekhez képest.
Mégis mennyi hitelt szabad felvenni?
Roma Balázsné Judit azt mondta, ma egy összesen nettó 800 ezer forintot kereső fiatal házaspár a 3%-os lakáshitel, a Babaváró és a CSOK Plusz kamattámogatott kölcsönöket adott esetben egyidejűleg is felveheti, amelyből akár egy 90 milliós házat is vásárolhat, de mindeközben óvatosságra is int.
Én azt tudom javasolni a fiatal pároknak, hogy ne terheljék magukat túl törlesztőrészlettel. Ha engem kérdeznek, én a törlesztőrészletet illetően a jövedelem egyharmadát szoktam javasolni. Az még biztonsággal kifizethető, ha jön egy táppénz, egy baleset, ne adj' Isten egy munkahely elvesztése, vagy ha az édesanya elmegy GYES-re.
A szakember ajánlása szerint az 50 milliós hitel felvételéhez a hitelkötelembe bevont adós és adóstársak összjövedelmének minimum nettó 600 ezer forintnak kell lennie ahhoz, hogy ne adósítsák el magukat felelőtlenül. Arról, hogy pontosan milyen feltételeknek kell megfelelniük a hiteligénylőknek itt írtunk korábban.
Fontos információk:
- Nincs életkori megkötés
- Nem kell házasnak lennie a hiteligénylőnek, vagy gyermeket vállalnia meghatározott éven belül
- Nem muszáj a hitelből vásárolt ingatlanban élnie
