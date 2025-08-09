Már most óriási az érdeklődés, milliókat spórolhatnak meg a szabolcsiak!

A lapunknak nyilatkozó pénzügyi szakértő szerint a 3%-os fix kamatozású kölcsön valóban páratlan és egyedülálló a magyar banki hitelezés történetében, mivel a korábbi gyakorlatoktól eltérően ennél a kamattámogatott hitelnél nagyon tág az ügyfélkör.

– Ennek a támogatásnak az adja a vonzerejét, hogy itt nincs életkori megkötés, nem kell házasnak lennie a hiteligénylőnek vagy gyermeket vállalnia meghatározott éven belül, sőt nem muszáj a hitelből vásárolt ingatlanban élnie” – emelte ki a szakértő, aki szerint a bejelentés óta nemcsak nála csörögnek folyamatosan a telefonok:

Engem elsősorban fiatalok, illetve fiatal párok keresnek folyamatosan, akik egyébként is gondolkodtak már azon, hogy lakásvásárlásra adják fel a fejüket, de eddig problémát okozott nekik a hitelhez szükséges önerő, vagy bizonytalanok voltak a gyermekvállalást illetően.

Roma Balázsné Judit pénzügyi szakértő szerint népszerű lesz az Otthon Start lakáshitel, de nem mindegy, ki mennyire adósítja el magát

Forrás: Facebook

Legfeljebb 100 millió forint értékű lakás, vagy 150 milliós családi ház

A pénzügyi szakember hangsúlyozta: a jogszabály lehetőséget ad arra, hogy a hiteligénylők 90%-os finanszírozással vásároljanak meg egy ingatlant, de ezt a bankok még felülírhatják. Mint mondta: nem biztos, hogy a pénzintézetek egy-egy vidéki vályogházra is meg fogják adni a 90%-os hitelt. Ebbe a bankok ingatlan értékesítői még biztosan bele fognak szólni. Nyíregyházán, és a nagyobb városokban, valamint ezek vonzáskörzetében lévő ingatlanok véleménye szerint nagyobb eséllyel indulhatnak a 90%-os finanszírozásért. Erről korábban itt írtunk.