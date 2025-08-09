augusztus 9., szombat

Otthon Start Program

1 órája

Már most óriási az érdeklődés, milliókat spórolhatnak meg a szabolcsiak!

Címkék#hitel#Otthon Start Program#lakásvásárlás

Pénzügyi szakértőt kérdeztünk. A szeptember elsejétől igényelhető Otthon Start lakáshitel több tízmilliós megtakarítást jelenthet a háztartásoknak.

Munkatársunktól

2025. szeptember elsejétől lehet majd igényelni a kölcsönt, de már most sokakat foglalkoztat az Otthon Start Program, amelyben a felvehető lakáshitel kamata a futamidő végéig fix 3 százalék. A hitelt lakásvásárlásra, vagy építkezésre fordíthatják az igénylők.

Otthon Start
Felpörgetheti az ingatlanpiacot a 3%-os lakáskölcsön. Az Otthon Start lakáshitel az építőipar szereplőit is kedvezően érinti
Illusztráció/MW-archív

Egyedülálló otthonteremtési támogatás az Otthon Start lakáshitel

Amint azt korábban megírtuk, Orbán Viktor az MCC Feszten is felhívta a figyelmet, hogy egész Európában egyedülálló támogatást jelent a hamarosan igényelhető új 3%-os lakáskölcsön: „Sehol máshol nem lehetséges az, hogy valaki már 18 évesen saját lakáshoz jusson” – fogalmazott a miniszterelnök. 

A lapunknak nyilatkozó pénzügyi szakértő szerint a 3%-os fix kamatozású kölcsön valóban páratlan és egyedülálló a magyar banki hitelezés történetében, mivel a korábbi gyakorlatoktól eltérően ennél a kamattámogatott hitelnél nagyon tág az ügyfélkör. 

– Ennek a támogatásnak az adja a vonzerejét, hogy itt nincs életkori megkötés, nem kell házasnak lennie a hiteligénylőnek vagy gyermeket vállalnia meghatározott éven belül, sőt nem muszáj a hitelből vásárolt ingatlanban élnie” – emelte ki a szakértő, aki  szerint a bejelentés óta nemcsak nála csörögnek folyamatosan a telefonok: 

Engem elsősorban fiatalok, illetve fiatal párok keresnek folyamatosan, akik egyébként is gondolkodtak már azon, hogy lakásvásárlásra adják fel a fejüket, de eddig problémát okozott nekik a hitelhez szükséges önerő, vagy bizonytalanok voltak a gyermekvállalást illetően.

Roma Balázsné Judit pénzügyi szakértő szerint népszerű lesz az Otthon Start lakáshitel, de nem mindegy, ki mennyire adósítja el magát
Forrás: Facebook

Legfeljebb 100 millió forint értékű lakás, vagy 150 milliós családi ház

A pénzügyi szakember hangsúlyozta: a jogszabály lehetőséget ad arra, hogy a hiteligénylők 90%-os finanszírozással vásároljanak meg egy ingatlant, de ezt a bankok még felülírhatják. Mint mondta: nem biztos, hogy a pénzintézetek egy-egy vidéki vályogházra is meg fogják adni a 90%-os hitelt. Ebbe a bankok ingatlan értékesítői még biztosan bele fognak szólni. Nyíregyházán, és a nagyobb városokban, valamint ezek vonzáskörzetében lévő ingatlanok véleménye szerint nagyobb eséllyel indulhatnak a 90%-os finanszírozásért. Erről korábban itt írtunk.

A megvásárolni szánt ingatlan négyzetméterára nem haladhatja meg a másfél millió forintot, a teljes vételár összeghatára pedig lakásnál 100, családi ház esetében 150 millió forint. A pénzügyi szakértő szerint többségében nem ilyen értékű lakásokat keresnek Szabolcsban jelenleg. 

A használt ingatlanpiacon döntően 30 és 60 millió közötti forgalmi értékű lakásokat és családi házakat nézik a fiatalok. Tíz százalék önerő mellett a maximális 50 milliós hitelösszeggel ezek most elérhetővé válhatnak számukra, de ennél több kamattámogatott hitelt is felvehetnek, ha kombinálják a CSOK, illetve a Babaváró kamattámogatott hiteleket.

Hozzátette: az 50 milliós kölcsön havi törlesztőrészlete huszonöt éves futamidővel közel 240 ezer forint lesz. 

A bankmonitor.hu kalkulációja szerint ez negyedévszázad alatt több mint 30 millió forint megtakarítást jelenthet a hitelfelvevők számára a piaci alapú hitelekhez képest.

Mégis mennyi hitelt szabad felvenni?

Roma Balázsné Judit azt mondta, ma egy összesen nettó 800 ezer forintot kereső fiatal házaspár a 3%-os lakáshitel, a Babaváró és a CSOK Plusz kamattámogatott kölcsönöket adott esetben egyidejűleg is felveheti, amelyből akár egy 90 milliós házat is vásárolhat, de mindeközben óvatosságra is int.

Én azt tudom javasolni a fiatal pároknak, hogy ne terheljék magukat túl törlesztőrészlettel. Ha engem kérdeznek, én a törlesztőrészletet illetően a jövedelem egyharmadát szoktam javasolni. Az még biztonsággal kifizethető, ha jön egy táppénz, egy baleset, ne adj' Isten egy munkahely elvesztése, vagy ha az édesanya elmegy GYES-re.

A szakember ajánlása szerint az 50 milliós hitel felvételéhez a hitelkötelembe bevont adós és adóstársak összjövedelmének minimum nettó 600 ezer forintnak kell lennie ahhoz, hogy ne adósítsák el magukat felelőtlenül. Arról, hogy pontosan milyen feltételeknek kell megfelelniük a hiteligénylőknek itt írtunk korábban.

Fontos információk:

  • Nincs életkori megkötés
  • Nem kell házasnak lennie a hiteligénylőnek, vagy gyermeket vállalnia meghatározott éven belül
  • Nem muszáj a hitelből vásárolt ingatlanban élnie

 

