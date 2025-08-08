augusztus 8., péntek

Otthonteremtés

1 órája

Párját ritkítja ez a lehetőség: rengetegen élnek majd az Otthon Start Programmal!

Címkék#hitel#kormány program#esély#otthon

A Fidesz-KDNP kormány programja új utat kínál. Az Otthon Start Program széles rétegeket von majd be az otthonteremtésbe.

Szon.hu

Hiába volt sikeres az első Orbán-kormány otthonteremtési programja, a 2002-ben hatalomra kerülő MSZP-SZDSZ- kabinet az első pillanattól kezdve támadta, majd idővel meg is szüntette, belehajszolva az embereket a devizahitelekbe– idézi fel a vg.hu. 
 

otthon Start Program

Otthon Start Program: a rendszerváltás óta nem volt ilyen könnyű lakáshoz jutni!
Fotó: Shutterstock

Szeptemberben startol el a program 

A portálon arról olvashatunk, hogy ezúttal merőben más utat kínál a  Fidesz-KDNP kormány Otthon Start Programja az embereknek. A rendszerváltás óta eltelt időszak legnagyobb otthonteremtési programját indítja el a kormány – ígérte Panyi Miklós, a Miniszterelnökség politikai államtitkára a szerdán tartott kormányinfón . Mint ismert, július 2-án jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök a kormány döntését, miszerint szeptembertől a első lakásvásárlóknak járó hitelprogramban maximum 50 millió forint hitelt lehet fölvenni 25 éves futamidőre. A 10 százalékos önrésszel felvehető hitel után a futamidő alatt végig fix 3 százalékos kamatot kell fizetni. 
A Világgazdaság arról ír,  miért különleges ez a mostani a program azokhoz képest, amelyekkel a magyarok találkozhattak az elmúlt évtizedekben.

Kedvezményes kamatozású hitel 

Nem az első alkalom, hogy nagyszabású otthonteremtési programot dolgoz ki az Orbán-kormány. A legelső 1998–2002 közötti kormányzati ciklus mai napig sokat emlegetett programja 2000 februárjában indult el  A program a jelzáloghitelek kamattámogatására irányult a fiataloknak új és használt lakások vásárlására, ami állami garanciavállalással párosult. Az állam fix, kedvezményes kamatozású lakáshiteleket biztosított, jellemzően 6 százalékos kamattal, ami jóval kedvezőbb volt a piaci kamatoknál. A program megtette a hatását: rögtön már 2001-ben 48 ezer építési engedélyt adtak ki Magyarországon, majd 2002-ben 31 ezer lakást adtak át, ami tízezer volt több a 1999-es mélypontnál – utal vissza cikkében a szakportál. Hozzáteszik, hiába volt azonban sikeres, a 2002-ben hatalomra kerülő MSZP-SZDSZ-kormány az első pillanattól kezdve támadta, majd idővel meg is szüntette. 

Visszaélések a Gyurcsány-korszakban 

A Gyurcsány-kormány programja a Fészekrakó volt, ami óriási kudarc volt, és rengeteg visszaélésre is lehetőséget adott. 2009-ben robbant ki a botrány, a Fészekrakó programot kihasználva csalók a miskolci Avas-lakótelepre 2005-től, tehát a program elindulásától kezdve, vidékről sokgyermekes családokat költöztettek be. A cikk felidézi a baloldali kormányok alatti devizahiteles válságot is, hogy mennyi embert tett tönkre az az időszak. 

Új lehetőségek, megújuló lakásállomány 

A vg.hu oldalon található írás kiemeli, új korszak kezdődött 2010 után a családtámogatásban, az otthonteremtési programokban. Jelenleg pedig az Otthon Start Program révén, a kormány számításai szerint: a következő 5 évben összesen 50 ezer új lakás épülhet, amivel elérhető akár az évi 25-30 ezres átadás, s így belátható időn belül meg tud újulni a lakásállomány is. 
A program egyértelmű előnye, hogy a futamidő végéig fix, 3 százalékos kamatozású, jóval alacsonyabb a piaci hitelkamatoknál és életkori megkötése sincsen. A teljes cikket itt olvashatják el. 

További cikkajánlók más témákban: 


 


 

