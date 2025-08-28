Kedvező fordulat a lakáspiacon: csökkent a 3 százalékos hitelre megvehető ingatlanok ára Szabolcsban is

Közel két hónap telt el a kedvezményes, 3 százalékos lakáshitel bejelentése óta. Az, hogy milyen hatással lesz az Otthon Start program az igatlanpiac alakulására, többféle elméletek is születtek.

Kedvező fordulatot hozott az Otthon Start program az ingatlanpiacon

Fotó: MW-archív

Otthon Start program hatása

Sokan azt vizionálták, hogy a támogatott hitel által generált kereslet éppen a jogosult ingatlanok árát hajtja fel leginkább. Azonban ez máshogy alakult. Az ingatlan.com mintegy 230 ezer ingatlanhirdetés alapján vizsgálta meg, hogy a hat leggyakoribb és legnépszerűbb ingatlantípus (családi, iker- és sorházak, valamint csúsztatott zsalus, panel és téglalakások) árai miként változtak a július eleje és augusztus közepe közötti időszakban. A portál vezető gazdasági szakértője a Világgazdaság cikkében rávilágított arra, hogy hazánkban nemhogy nem nőttek 20-40 százalékkal az otthon startos lakások árai, de még csökkentek is, miközben a progamba nem beleférő ingatlanok árai emelkedtek.

Országos szinten a 3 százalékos hitel feltételeinek megfelelő eladó használt lakások és házak négyzetméterárainak középértéke 1 százalékkal csökkent.

A magyarázat a keresleti folyamatokban rejlik: a vevők gyorsan elkapkodják a jó állapotú, felújított és újszerű lakásokat, így a kínálat összetételében ezeknek a súlya egyre inkább csökken, ami az árak mérséklődését is magával hozza. A 3 százalékos ingatlanok országos kínálatában ráadásul a kisebb településeken elérhető lakások és házak súlya is nő, ami szintén lefelé húzza az átlagos árakat. Ugyanakkor a programba nem illeszkedő ingatlanok kínálata és ára nagyobb ütemben emelkedik, mivel ezek tulajdonosai is árat emelnek a kereslet élénkülése láttán

– ismertette a trendeket Balogh László. A szakértő szerint a kamattámogatott hitellel vásárlóknak a legnagyobb kihívás nem a lakásdrágulás lesz, hanem az, hogy találjanak számukra megfelelő ingatlant, erre szerinte az jelenthet majd megoldást, ha megjelennek kellően nagy számban a 3 százalékos hitelnek megfelelő új építésű lakások.

Túlárazott ingatlanok?

Ezt erősítette meg Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkár is, és felhívta a figyelmet arra a jelenségre, hogy azok az eladók, akik túlárazzák az ingatlanukat, kiesnek a programból, hiszen a bankok sem hitelezik a nem valós piaci árakat.

A túlárazott ingatlanokra nincs Otthon Start program. Erre ugyanis a fix 3 százalékos hitelt szabályozó rendeletben külön szabály is van.

Valamint azzal is érdemes számolni, hogy a budapesti és nagyvárosi igények kielégítésére indulnak lakásfejlesztések is.