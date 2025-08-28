1 órája
Kedvező fordulat a lakáspiacon: csökkent a 3 százalékos hitelre megvehető ingatlanok ára Szabolcsban is
A rémhírekkel ellentétben nem hogy nőttek, inkább csökkentek az ingatlanok árai. Az Otthon Start programmal kapcsolatos aggodalmak idáig nem igazolódtak be.
Közel két hónap telt el a kedvezményes, 3 százalékos lakáshitel bejelentése óta. Az, hogy milyen hatással lesz az Otthon Start program az igatlanpiac alakulására, többféle elméletek is születtek.
Otthon Start program hatása
Sokan azt vizionálták, hogy a támogatott hitel által generált kereslet éppen a jogosult ingatlanok árát hajtja fel leginkább. Azonban ez máshogy alakult. Az ingatlan.com mintegy 230 ezer ingatlanhirdetés alapján vizsgálta meg, hogy a hat leggyakoribb és legnépszerűbb ingatlantípus (családi, iker- és sorházak, valamint csúsztatott zsalus, panel és téglalakások) árai miként változtak a július eleje és augusztus közepe közötti időszakban. A portál vezető gazdasági szakértője a Világgazdaság cikkében rávilágított arra, hogy hazánkban nemhogy nem nőttek 20-40 százalékkal az otthon startos lakások árai, de még csökkentek is, miközben a progamba nem beleférő ingatlanok árai emelkedtek.
Országos szinten a 3 százalékos hitel feltételeinek megfelelő eladó használt lakások és házak négyzetméterárainak középértéke 1 százalékkal csökkent.
A magyarázat a keresleti folyamatokban rejlik: a vevők gyorsan elkapkodják a jó állapotú, felújított és újszerű lakásokat, így a kínálat összetételében ezeknek a súlya egyre inkább csökken, ami az árak mérséklődését is magával hozza. A 3 százalékos ingatlanok országos kínálatában ráadásul a kisebb településeken elérhető lakások és házak súlya is nő, ami szintén lefelé húzza az átlagos árakat. Ugyanakkor a programba nem illeszkedő ingatlanok kínálata és ára nagyobb ütemben emelkedik, mivel ezek tulajdonosai is árat emelnek a kereslet élénkülése láttán
– ismertette a trendeket Balogh László. A szakértő szerint a kamattámogatott hitellel vásárlóknak a legnagyobb kihívás nem a lakásdrágulás lesz, hanem az, hogy találjanak számukra megfelelő ingatlant, erre szerinte az jelenthet majd megoldást, ha megjelennek kellően nagy számban a 3 százalékos hitelnek megfelelő új építésű lakások.
Túlárazott ingatlanok?
Ezt erősítette meg Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkár is, és felhívta a figyelmet arra a jelenségre, hogy azok az eladók, akik túlárazzák az ingatlanukat, kiesnek a programból, hiszen a bankok sem hitelezik a nem valós piaci árakat.
- A túlárazott ingatlanokra nincs Otthon Start program. Erre ugyanis a fix 3 százalékos hitelt szabályozó rendeletben külön szabály is van.
Valamint azzal is érdemes számolni, hogy a budapesti és nagyvárosi igények kielégítésére indulnak lakásfejlesztések is.
Szabolcs az egyik legolcsóbb
A kedvezően alakuló ingatlanárakról az Otthon Centrum is készített egy felmérést. Ezekből a számokból az látszik, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében kedvezően alakulnak a négyzetméterárak. Hozzá kell tenni, hogy várostól, környéktől, valamint az ingatlan állapotától függően fel vagy akár lejjebb is mehetnek a négyzetméterárak. Lakásvásárlásnál fontos az értékbecslő véleményét kikérni, erről nemrégiben Mandula Dóra nyíregyházi értékesítő beszélt portálunknak. Mint elmondta:
– Ahány vevő és ingatlan, annyiféle lehetőség és elvárás kínálkozik” A legjobb tanács: tájékozódni, előértékbecslést kérni, és körültekintően kalkulálni, akár eladás, akár vásárlás a cél. A 3 százalékos hitel indítása jelentősen mozgatja majd meg a helyi piacot.
Mint kiderült, szeptember elején további nagy bejelentések várhatók. Kínálat lesz az ingatlanpiacon, lesz miből válogatniuk az elsőlakás-vásárlóknak. Országos áremelkedésről pedig szó sincs az otthon startos lakásoknál.
