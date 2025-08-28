augusztus 28., csütörtök

Otthon Start program

1 órája

Kedvező fordulat a lakáspiacon: csökkent a 3 százalékos hitelre megvehető ingatlanok ára Szabolcsban is

Címkék#árak#hitel#Otthon Start Program#ingatlan

A rémhírekkel ellentétben nem hogy nőttek, inkább csökkentek az ingatlanok árai. Az Otthon Start programmal kapcsolatos aggodalmak idáig nem igazolódtak be.

Szon.hu

Közel két hónap telt el a kedvezményes, 3 százalékos lakáshitel bejelentése óta. Az, hogy milyen hatással lesz az Otthon Start program az igatlanpiac alakulására, többféle elméletek is születtek.

Kedvező fordulatot hozott az Otthon Start program az ingatlanpiacon
Kedvező fordulatot hozott az Otthon Start program az ingatlanpiacon
Fotó: MW-archív

Otthon Start program hatása

Sokan azt vizionálták, hogy a támogatott hitel által generált kereslet éppen a jogosult ingatlanok árát hajtja fel leginkább. Azonban ez máshogy alakult. Az ingatlan.com mintegy 230 ezer ingatlanhirdetés alapján vizsgálta meg, hogy a hat leggyakoribb és legnépszerűbb ingatlantípus (családi, iker- és sorházak, valamint csúsztatott zsalus, panel és téglalakások) árai miként változtak a július eleje és augusztus közepe közötti időszakban. A portál vezető gazdasági szakértője a Világgazdaság cikkében rávilágított arra, hogy hazánkban nemhogy nem nőttek 20-40 százalékkal az otthon startos lakások árai, de még csökkentek is, miközben a progamba nem beleférő ingatlanok árai emelkedtek. 

Országos szinten a 3 százalékos hitel feltételeinek megfelelő eladó használt lakások és házak négyzetméterárainak középértéke 1 százalékkal csökkent. 

A magyarázat a keresleti folyamatokban rejlik: a vevők gyorsan elkapkodják a jó állapotú, felújított és újszerű lakásokat, így a kínálat összetételében ezeknek a súlya egyre inkább csökken, ami az árak mérséklődését is magával hozza. A 3 százalékos ingatlanok országos kínálatában ráadásul a kisebb településeken elérhető lakások és házak súlya is nő, ami szintén lefelé húzza az átlagos árakat. Ugyanakkor a programba nem illeszkedő ingatlanok kínálata és ára nagyobb ütemben emelkedik, mivel ezek tulajdonosai is árat emelnek a kereslet élénkülése láttán

 – ismertette a trendeket Balogh László. A szakértő szerint a kamattámogatott hitellel vásárlóknak a legnagyobb kihívás nem a lakásdrágulás lesz, hanem az, hogy találjanak számukra megfelelő ingatlant, erre szerinte az jelenthet majd megoldást, ha megjelennek kellően nagy számban a 3 százalékos hitelnek megfelelő új építésű lakások.

Túlárazott ingatlanok?

Ezt erősítette meg Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkár is, és felhívta a figyelmet arra a jelenségre, hogy azok az eladók, akik túlárazzák az ingatlanukat, kiesnek a programból, hiszen a bankok sem hitelezik a nem valós piaci árakat. 

  • A túlárazott ingatlanokra nincs Otthon Start program. Erre ugyanis a fix 3 százalékos hitelt szabályozó rendeletben külön szabály is van. 

Valamint azzal is érdemes számolni, hogy a budapesti és nagyvárosi igények kielégítésére indulnak lakásfejlesztések is.

Szabolcs az egyik legolcsóbb

A kedvezően alakuló ingatlanárakról az Otthon Centrum is készített egy felmérést. Ezekből a számokból az látszik, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében kedvezően alakulnak a négyzetméterárak. Hozzá kell tenni, hogy várostól, környéktől, valamint az ingatlan állapotától függően fel vagy akár lejjebb is mehetnek a négyzetméterárak. Lakásvásárlásnál fontos az értékbecslő véleményét kikérni, erről nemrégiben Mandula Dóra nyíregyházi értékesítő beszélt portálunknak. Mint elmondta: 

– Ahány vevő és ingatlan, annyiféle lehetőség és elvárás kínálkozik” A legjobb tanács: tájékozódni, előértékbecslést kérni, és körültekintően kalkulálni, akár eladás, akár vásárlás a cél. A 3 százalékos hitel indítása jelentősen mozgatja majd meg a helyi piacot. 

 

Kedvezőek az árak vármegyénkben
Fotó: Otthon Centrum

Mint kiderült, szeptember elején további nagy bejelentések várhatók. Kínálat lesz az ingatlanpiacon, lesz miből válogatniuk az elsőlakás-vásárlóknak. Országos áremelkedésről pedig szó sincs az otthon startos lakásoknál.

