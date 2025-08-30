Új lakások épülhetnek Szabolcsban is az Otthon Start programban

„Beindítjuk az Otthon Startos lakásfejlesztéseket! A mai napon elindult az Otthon Start Programiroda internetes aloldala, amely az elsőlakás-vásárlók igényeit kielégítő lakásfejlesztések beruházói számára ad fontos információkat. A honlapon a fejlesztők megtalálják azokat az adatokat és szempontokat, amelyek alapján az iroda számára benyújthatják lakásfejlesztési terveiket annak érdekében, hogy annak nemzetgazdasági kiemelése ügyében a beruházók és a kormány között konzultáció induljon” – osztotta meg a hírt közösségi oldalán Panyi Miklós szombat délelőtt.

Otthon Start: a kormány minden olyan beruházást segít, amely az elsőlakás-vásárlók igényeit kívánja kielégíteni

Illusztráció: Shutterstock

A parlamenti és stratégiai államtitkár a posztban azt írja: a kormány minden olyan beruházást, amely az elsőlakás-vásárlók igényeit kívánja kielégíteni, adminisztrációs eszközökkel is segíti. Így azok a beruházások, ahol az Otthon Start feltételrendszerének megfelelő lakások épülnek, nemzetgazdasági kiemelést kaphatnak, az engedélyezési eljárásban ezáltal jelentős gyorsításra számíthatnak.

Otthon Start: gyorsabban bővül majd a lakáskínálat

Ezzel az eszközzel sok tucat lakásfejlesztés indulhat el hónapokkal hamarabb országszerte, jelentősen bővítve az elsőlakás-vásárlók számára a lakáskínálatot elsősorban Budapesten és a nagyvárosokban. Fontos, hogy csak az a lakásfejlesztés nyilvánítható kiemelt beruházássá,

amely keretében legalább 250 lakás épül meg, és

amennyiben a megvalósuló lakások legalább 70 százaléka megfelel az Otthon Start Program lakásokra vonatkozó feltételrendszerének

– olvasható a bejegyzésben. Panyi Miklós államtitkár hozzáteszi: a kérelmek feldolgozása folyamatos. Jelenleg is több tucat olyan fejlesztést vizsgál a kormányzat, amellyel több mint tízezer új lakás építése indulhat meg még 2025-ben.