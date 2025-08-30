25 perce
Új lakások épülhetnek Szabolcsban is az Otthon Start programban
Minden olyan fejlesztést kiemelten támogat a kormány, amely az elsőlakás-vásárlók igényeit elégíti ki. Szombaton elindult az Otthon Start Programiroda internetes aloldala, amely a lakásfejlesztések beruházói számára ad fontos információkat.
„Beindítjuk az Otthon Startos lakásfejlesztéseket! A mai napon elindult az Otthon Start Programiroda internetes aloldala, amely az elsőlakás-vásárlók igényeit kielégítő lakásfejlesztések beruházói számára ad fontos információkat. A honlapon a fejlesztők megtalálják azokat az adatokat és szempontokat, amelyek alapján az iroda számára benyújthatják lakásfejlesztési terveiket annak érdekében, hogy annak nemzetgazdasági kiemelése ügyében a beruházók és a kormány között konzultáció induljon” – osztotta meg a hírt közösségi oldalán Panyi Miklós szombat délelőtt.
A parlamenti és stratégiai államtitkár a posztban azt írja: a kormány minden olyan beruházást, amely az elsőlakás-vásárlók igényeit kívánja kielégíteni, adminisztrációs eszközökkel is segíti. Így azok a beruházások, ahol az Otthon Start feltételrendszerének megfelelő lakások épülnek, nemzetgazdasági kiemelést kaphatnak, az engedélyezési eljárásban ezáltal jelentős gyorsításra számíthatnak.
Otthon Start: gyorsabban bővül majd a lakáskínálat
Ezzel az eszközzel sok tucat lakásfejlesztés indulhat el hónapokkal hamarabb országszerte, jelentősen bővítve az elsőlakás-vásárlók számára a lakáskínálatot elsősorban Budapesten és a nagyvárosokban. Fontos, hogy csak az a lakásfejlesztés nyilvánítható kiemelt beruházássá,
- amely keretében legalább 250 lakás épül meg, és
- amennyiben a megvalósuló lakások legalább 70 százaléka megfelel az Otthon Start Program lakásokra vonatkozó feltételrendszerének
– olvasható a bejegyzésben. Panyi Miklós államtitkár hozzáteszi: a kérelmek feldolgozása folyamatos. Jelenleg is több tucat olyan fejlesztést vizsgál a kormányzat, amellyel több mint tízezer új lakás építése indulhat meg még 2025-ben.
A következő hetekben további bejelentések várhatóak azokról a beruházásokról, amelyekről már a tárgyalások előrehaladott állapotban vannak! Gyorsítjuk az engedélyezéseket, indulnak a lakásfejlesztések, mozgásba lendül az építőipar! Folyamatosan bővül a lakáskínálat! Ez pedig a lakásárakat is megfogja!
