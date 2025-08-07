augusztus 7., csütörtök

1 órája

PanyolaFeszt: ahol az értékek valóban összeadódtak

Címkék#panyolafeszt#Panyola#Magyar Banda

A szatmári kis falu immáron sokadjára bebizonyította, hogy nem a nagyság, hanem a szív, a közösség és a tenni akarás számít. Hatalmas élménykavalkádot adott ismét a három napos PanyolaFeszt.

Munkatársunktól

A mögöttünk hagyott hétvégén hatalmas feltöltődést, családi élményt és igazi fergeteges hangulatot nyújtott a PanyolaFeszt. Több százan érkeztek az öt utcás kis faluba, hogy újra együtt töltsenek el egy feledhetetlen hétvégét. Öröm volt látni, hogy rengeteg fiatal és családos jött babakocsival, hogy együtt fesztiválozzanak - tudtuk meg Pótor Melindától, a fesztivál sajtómunkatársától. 

panyolafeszt
A PanyolaFeszten a Magyar banda is fellépett
Fotó: panyolafeszt.hu

Egyik korosztály sem unatkozott a Panyolafeszten

Számos gyermekprogram ígért a kicsiknek vidám perceket és megannyi élményt. A szülők sem unatkoztak, hiszen a zene, a borkóstoló, pálinkaszeminárium, jazz és számos zenei stílus, táncházi produkció ígért könnyed perceket az idelátogató vendégeinknek. 

Volt futás, kerékpár túra, lovaglás-íjászat, Palaj-party a Tiszán a Szélműves zenekarral. Több százan fürdőztek együtt a parton miközben régi barátok találkoztak, beszélgettek, örültek egymásnak. Sok-sok év után Panyola is elmondhatja, hogy egy hasonló értékteremtő felvidéki kis vidéki faluval testvértelepülési együttműködést köthetett. Két település, akik hasonló értékeket, gondolkodást követnek, akik szeretnék közösen megmutatni a vendégeknek, az ott lakóknak, a vidéknek és mindenkinek, hogy közösen mennyi élvezetes pillanatokat tudnak szerezni másoknak. 

A két önkormányzat mellett a Helyipiac.hu Egyesülete is támogatja munkájukat. Segít abban, hogy a gyermekeknek, a helyieknek még több élményben lehessen részük. 

Csodás három napunk volt, kemény munka áll mögötte, de ezt a fesztivál ideje alatt nem érezzük, hiszen annyi ismerős, barát és újabb vendég mondja el, hogy Panyola és a PanyolaFeszt egy "csodahely". Számos megerősítést kapunk ilyenkor a fellépőinktől, hogy nagyon szeretnek hozzánk járni, hihetetlen erőt kapnak az itteni fellépéskor. Ezt a csodát szeretnénk tovább folytatni és bemutatni azt, hogy egy kicsinyke településen Szatmárban, milyen közösségi élményt tudunk adni

- mondta el Muhari Zoltán, Panyola polgármestere. A testvértelepülés polgármestere Kropuch Martin pedig a következőket árulta el- 

Nagyszerűen érezte magát csapatunk a 19. PanyolaFeszten. Nem érkeztünk elvárásokkal, de szinte biztosak voltunk abban, hogy egy jó hangulatú, szórakoztató, eseménydús három nap áll előttünk. Nem csalódtunk! Volt minden, ami szem-szájnak ingere… program kicsiknek, nagyoknak, pihenni és szórakozni vágyóknak egyaránt. Muhari Zoltán polgármester úr csapata előtt pedig le a kalappal. Az a rengeteg szeretet, kedvesség, törődés, figyelem folyamatosan jelen volt és úgy éreztük magunkat, mintha mi is ennek a »családnak« a tagjai lennénk. Mintha haza mentünk volna! Köszönjük szépen!

- tudtuk meg a perbenyiki vezetőtől.

 

