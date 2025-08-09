38 perce
Misztikum a kiskertben... Tikkasztó meleg van, mégsem érik be a paradicsomunk? Ez lehet a gond!
Hiába a kifogástalan napsütés és a meleg, a paradicsom csak nem akar beérni? Ne magunkat hibáztassuk elsősorban, a természet is megtréfálhat bennünket! Mutatjuk, miért marad zöld vagy narancssárga a paradicsom termése, és azt is, mit tehetünk ellene.
Hiába várja, hogy a paradicsom végre pirosra érjen, csak narancssárga marad, vagy zöldesen fakó? A forró nyári napok nemcsak minket viselnek meg, hanem a növényeket is, ráadásul éppen a hőguta akadályozza meg a paradicsom színeződését. A Boon.hu cikke megmutatta, miért történik mindez, és mit tehetünk ellene!
A paradicsom a napsütésben érik, vagy mégsem?
A nyári hőségben az ember azt hinné, hogy a rekkenő napsütés csak jót tesz a paradicsomnak. Ám a valóság épp az ellenkezője: amikor a hőmérő higanyszála tartósan 30–35 fok fölé kúszik, a paradicsom érési folyamata lelassul vagy akár teljesen megáll. Ahelyett, hogy élénkvörösre színeződne, a termés megáll egy narancssárgás árnyalatnál, vagy zöld marad.
Mi történik ilyenkor?
A paradicsom éréséhez speciális folyamatokra van szükség. A termés etilén gázt termel, ami lebontja a zöld klorofillt, és helyette karotinoidokat halmoz fel. 30 Celsius fok fölött a növény leáll a színeződéshez szükséges anyagok termelésével
– nyilatkozta a boon.hu-nak Konkoly Andrea, kertépítési szakértő, a Dr. Park tulajdonosa. A túlérett, de be nem pirosodott termés gátolja a bokrot abban, hogy újabb bogyókat érleljen, így a fejlődés üteme is lelassul.
Mit tehetünk, ha a paradicsom nem akar bepirosodni?
Azt már tudjuk, miért nem érik a paradicsom, de mit tehetünk? Íme a legjobb tippek.
- Ne várjunk az érésre, szedjük le a narancssárga terméseket. Ha félbevágjuk, látni fogjuk, hogy a magok már csontfehérek vagy sárgásak, vagyis a paradicsom valójában megérett. Íze és illata is tökéletes lesz, még ha nem is a megszokott piros színben pompázik.
Apró trükk: ha érett paradicsom mellé egy befőttesüvegben vagy papírzacskóban kamrába, vagy más nem forró helyre tesszük a leszedett paradicsomokat, azok néhány nap alatt beérnek, mert beindul az etiléngáz termelése.
- Árnyékoljuk a bokrokat, és rendszeresen öntözzünk. A kertészeti szakértő szerint ezzel csökkenthetjük a növényt érő stresszt, és segíthetjük a pirosodást.
- Türelemre van szükség! Amint enyhül a kánikula, a paradicsom újra a fajtára jellemző legszebb színt hozza majd.
