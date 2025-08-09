Misztikum a kiskertben... Tikkasztó meleg van, mégsem érik be a paradicsomunk? Ez lehet a gond!

Hiába várja, hogy a paradicsom végre pirosra érjen, csak narancssárga marad, vagy zöldesen fakó? A forró nyári napok nemcsak minket viselnek meg, hanem a növényeket is, ráadásul éppen a hőguta akadályozza meg a paradicsom színeződését. A Boon.hu cikke megmutatta, miért történik mindez, és mit tehetünk ellene!

Azt hitte, a napsütés érleli a paradicsomot?

Fotó: MW-Archív, Kiss Annamarie

A nyári hőségben az ember azt hinné, hogy a rekkenő napsütés csak jót tesz a paradicsomnak. Ám a valóság épp az ellenkezője: amikor a hőmérő higanyszála tartósan 30–35 fok fölé kúszik, a paradicsom érési folyamata lelassul vagy akár teljesen megáll. Ahelyett, hogy élénkvörösre színeződne, a termés megáll egy narancssárgás árnyalatnál, vagy zöld marad.