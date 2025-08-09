augusztus 9., szombat

Emőd névnap

25°
+36
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hiába a napsütés?

42 perce

Misztikum a kiskertben... Tikkasztó meleg van, mégsem érik be a paradicsomunk? Ez lehet a gond!

Címkék#forró napsütés#kiskertben#paradicsom

Hiába a kifogástalan napsütés és a meleg, a paradicsom csak nem akar beérni? Ne magunkat hibáztassuk elsősorban, a természet is megtréfálhat bennünket! Mutatjuk, miért marad zöld vagy narancssárga a paradicsom termése, és azt is, mit tehetünk ellene.

Munkatársunktól

Hiába várja, hogy a paradicsom végre pirosra érjen, csak narancssárga marad, vagy zöldesen fakó? A forró nyári napok nemcsak minket viselnek meg, hanem a növényeket is, ráadásul éppen a hőguta akadályozza meg a paradicsom színeződését. A Boon.hu cikke megmutatta, miért történik mindez, és mit tehetünk ellene!

paradicsom
Azt hitte, a napsütés érleli a paradicsomot?
Fotó: MW-Archív, Kiss Annamarie

A paradicsom a napsütésben érik, vagy mégsem?

A nyári hőségben az ember azt hinné, hogy a rekkenő napsütés csak jót tesz a paradicsomnak. Ám a valóság épp az ellenkezője: amikor a hőmérő higanyszála tartósan 30–35 fok fölé kúszik, a paradicsom érési folyamata lelassul vagy akár teljesen megáll. Ahelyett, hogy élénkvörösre színeződne, a termés megáll egy narancssárgás árnyalatnál, vagy zöld marad.

Mi történik ilyenkor?

A paradicsom éréséhez speciális folyamatokra van szükség. A termés etilén gázt termel, ami lebontja a zöld klorofillt, és helyette karotinoidokat halmoz fel. 30 Celsius fok fölött a növény leáll a színeződéshez szükséges anyagok termelésével

 – nyilatkozta a boon.hu-nak Konkoly Andrea, kertépítési szakértő, a Dr. Park tulajdonosa. A túlérett, de be nem pirosodott termés gátolja a bokrot abban, hogy újabb bogyókat érleljen, így a fejlődés üteme is lelassul.

Mit tehetünk, ha a paradicsom nem akar bepirosodni?

Azt már tudjuk, miért nem érik a paradicsom, de mit tehetünk? Íme a legjobb tippek.

  • Ne várjunk az érésre, szedjük le a narancssárga terméseket. Ha félbevágjuk, látni fogjuk, hogy a magok már csontfehérek vagy sárgásak, vagyis a paradicsom valójában megérett. Íze és illata is tökéletes lesz, még ha nem is a megszokott piros színben pompázik. 

Apró trükk: ha érett paradicsom mellé egy befőttesüvegben vagy papírzacskóban kamrába, vagy más nem forró helyre tesszük a leszedett paradicsomokat, azok néhány nap alatt beérnek, mert beindul az etiléngáz termelése.

  • Árnyékoljuk a bokrokat, és rendszeresen öntözzünk. A kertészeti szakértő szerint ezzel csökkenthetjük a növényt érő stresszt, és segíthetjük a pirosodást.
  • Türelemre van szükség! Amint enyhül a kánikula, a paradicsom újra a fajtára jellemző legszebb színt hozza majd.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu