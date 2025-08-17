Paraszt F1 és traktoros gyorsulási verseny a Szamospartin

Az idei lesz a 22. Szamosparti Találkozó Tunyogmatolcson: augusztus 20-án egész nap változatos programokkal, finom szatmári ételekkel és vidámparkkal várják a látogatókat a sportpályán. A rendezvény 8 órakor kezdődik, ekkor startol el az idei röplabda- és focibajnokság. Délelőtt fogathajtó és lovas ügyességi bemutatók szórakoztatják a közönséget, az ünnepi gondolatok és az új kenyér megáldása után, 14 órától a felhőtlen kikapcsolódás a főszerep, hiszen indul a Paraszt F1, majd a traktoros gyorsulási verseny. A nap további részében a zene dominál: fellép Bunyós Pityu, Szirota Jennifer, este nyolctól pedig koncertet ad a Kiscipő zenekar. A belépés ingyenes.