Szellemautósok Nyíregyházán: meddig borzolják a kedélyeket?

Érdekes vita alakult ki nemrégiben a Nyíregyen hallottam Facebook-csoportban. Valaki megosztotta, hogy hónapok óta rostokol két autó a munkahelyénél lévő közterületi parkolóban. Zavarja a dolgozókat és a hozzájuk érkezőket is, hiszen hosszú ideje elfoglalnak két helyet. Szállítottak már el onnan kocsit, és a poszt írója azzal fenyegette a járműtulajdonosokat, hogy felveszi a kapcsolatot az illetékesekkel és intézkedni fognak.

Parkoló autók közterületen: utánajártunk, meddig rostokolhatnak egy helyben

Illusztráció: Sipeki Péter

Parkoló autók: meddig maradhatnak a közterületeken?

Sokan szóltak hozzá a bejegyzéshez, megosztották a véleményüket vagy a saját hasonló történetüket.

Sajnos mi is voltunk ilyen helyzetben. Társasházi lakás előtt parkolt heteken keresztül egy kisebb teherautó. Zavarta az udvarból való kiállást, mert nem lehetett tőle kilátni az útra. Több lakó rendőrt hívott. A rendszám alapján nem volt körözött az autó. Közterületen bárki parkolhat. Nem volt megoldás

– írta az egyik kommentelő.

Előttünk is rendszeresen parkol olyan autó, ami még csak nem is helyi. Elutazik napokra, hetekre vagy itt tárolja az autóját, mivel ingyenes a parkolás és nagyon közel van az állomás. Most is itt áll egy autó már lassan három hete. Ha hazaérek a munkából, sajnos nincs hova leparkolnom, pedig én itt lakom és én tartom rendben a közterületet

– jegyezte meg egy másik. Többen is jelezték, hogy a kérésnek álcázott fenyegetés nem segít, hiszen mint azt a bejegyzés szerzője is írja, közterületen állnak a járművek.