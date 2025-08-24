Nem szeret kaszálni? Egy ötmilliós bírság talán meghozná a kedvét

Megkeseríti az allergiások életét a parlagfű. Talán túlzásnak tűnik, de kár szépíteni: a csütörtöki lehűlés előtt, ami egy kicsit csökkentette a terhelést, az egész országban magas, helyenként nagyon magas pollenkoncentrációt mértek. Ez már nem csupán kellemetlenséget okoz a gyomnövényre érzékenyeknél, komoly, az életminőségüket negatívan befolyásoló tünetektől szenvednek, melyek között a tüsszögés és a szemviszketés a legenyhébb. Az orrdugulás, a köhögés, a légszomj miatt éjszakánként gyakran felébrednek, emiatt nem tudják kipihenni magukat, ami kihat a koncentrációjukra, ami veszélyes helyzeteken eredményezhet például vezetés közben vagy bizonyos munkakörökben. A pénteki csapadék Szabolcs-Szatmár-Beregben is közepes szintre mérsékelte a parlagfű pollenkoncentrációját, hétvégén azonban ismét emelkedésnek indul – írja aktuális jelentésében a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ.

Parlagfű: a pollennaptár megmutatja, meddig kell erősebb-gyengébb tünetekre számítaniuk az allergiásoknak

Fotó: ÁNTSZ

Parlagfű: nem árulkodás a fertőzött területek bejelentése

Sokan antihisztaminnal igyekeznek enyhíteni a tüneteket, vannak, akik az immunterápiára esküsznek, a legkézenfekvőbb megoldás azonban a parlagfűirtás lenne. A fertőzött területek tulajdonosai valószínűleg nem allergiások, különben nem hagynák, hogy a sokszor derékig-vállig érő gyom megnehezítse a mindennapjaikat. Belterületen az illetékes jegyző, külterületen a vármegyei kormányhivatal feladata az ellenőrzés. Ahol a figyelmeztetés ellenére sem vágják az allergén gyomot, ott a kényszerkaszálás mellett a büntetés sem marad el. A növényvédelmi bírság az érintett terület nagyságától és elhelyezkedésétől függően 15 ezer forinttól akár 5 millió forintig is terjedhet.

Az átlagember is tehet azért, hogy kevesebben szenvedjenek a parlagfűallergia miatt: 2013 óta él a Parlagfű Bejelentő Rendszer, amelyen keresztül bárki jelezheti, ha parlagfüves területre bukkan. A bejelentések közvetlenül az ellenőrzésre jogosult illetékes hatóságokhoz jutnak el, és ha a bejelentő igényt tart rá, az általa megadott elérhetőségén (e-mail-en, sms-ben) tájékoztatást is kap. A bejelentés menetéről részletesen itt olvashatnak.