Ez elől már nem tudunk elugrani, a legrosszabbra kell készülnünk

A héten az átmeneti enyhülés után gyorsan emelkedik a hőmérséklet, szombaton tetőzik az újabb hőhullám, melynek hatására a parlagfű pollenterhelése ugrásszerűen emelkedhet.
A parlagfű virágporának koncentrációja a hét elején még a közepes-magas tartományban alakult, a hét további részében azonban egyre több helyen éri el a magas szintet, sőt, az Alföldön és a főváros környezetében már nagyon magas koncentráció is előfordulhat – írja legfrissebb jelentésében a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ.
A többi lágyszárú allergén közül a csalánfélék virágporának mennyisége országosan magas, míg az ürömé, az útifűé és a kenderféléké az alacsony-közepes tartományban alakulhat. Alacsony koncnetrációban jelen van még a levegőben a pázsitfű- és a libatopfélék, a lórom, valamint az ernyősvirágzatúak virágpora. A kültéri allergén gombák közül az Alternaria spóraszáma jellemzően magas, az Epicoccumé az alacsony-közepes tartományban alakulhat.
