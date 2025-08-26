Láthatatlan ellenséggel harcolnak a szabolcsiak, és sajnos vesztésre állnak

A hétvégi eső és enyhülés után ismét egyre nő a parlagfű pollenkoncentrációja a levegőben. Hétfőn még jellemzően magas volt, keddtől azonban egy több helyen, így Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is nagyon magas terhelésre számíthatunk.

A hétvégi enyhülés után magasabb fokozatra kapcsolat a parlagfű, aminek pollenkoncentrációja eléri a nagyon magas szintet is a megyében

Illusztráció: Shutterstock

A parlagfűszezon csúcsidőszakában vagyunk, az allergiások tünetei mostanra felerősödtek, mindennapossá vált az orrfolyás, tüsszögés, szemviszketés, könnyezés, köhögés. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ szakemberei azt javasolják, hogy az érintettek folyamatosan kövessék a pollen-előrejelzést, és tartsák szem előtt tanácsaikat. A gyomnövény irtása megkönnyítené a túlérzékenyek életét, ám sokan megfeledkeznek erről, pedig kötelező, és az elmulasztása komoly büntetést vonhat maga után. Erről itt írtunk részletesen: