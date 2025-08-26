2 órája
Láthatatlan ellenséggel harcolnak a szabolcsiak, és sajnos vesztésre állnak
Az átmeneti enyhülés után ismét bekeményített a parlagfűszezon. A csúcsidőszakban erősödnek az allergiás a tünetek, sokakat gyötör meg a parlagfű pollenterhelése.
A hétvégi eső és enyhülés után ismét egyre nő a parlagfű pollenkoncentrációja a levegőben. Hétfőn még jellemzően magas volt, keddtől azonban egy több helyen, így Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is nagyon magas terhelésre számíthatunk.
A parlagfűszezon csúcsidőszakában vagyunk, az allergiások tünetei mostanra felerősödtek, mindennapossá vált az orrfolyás, tüsszögés, szemviszketés, könnyezés, köhögés. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ szakemberei azt javasolják, hogy az érintettek folyamatosan kövessék a pollen-előrejelzést, és tartsák szem előtt tanácsaikat. A gyomnövény irtása megkönnyítené a túlérzékenyek életét, ám sokan megfeledkeznek erről, pedig kötelező, és az elmulasztása komoly büntetést vonhat maga után. Erről itt írtunk részletesen:
Nem szeret kaszálni? Egy ötmilliós bírság talán meghozná a kedvét
Parlagfű és egyéb allergének: mikor lesz már vége?!
A többi lágyszárú allergén közül a csalánfélék virágporának mennyisége jellemzően a közepes-magas tartományban alakul, míg a kender- és libatopféléké, az ürömé és az útifűé az alacsony-közepes tartományban alakulhat. Alacsony koncnetrációban jelen van még a levegőben a pázsitfűfélék, a lórom, az ernyősvirágzatúak, valamint a rézgyom és a szerbtövis virágpora, míg a fák közül a ciprus- és tiszafaféléké. A kültéri allergén gombák közül az Alternaria spóraszáma országosan magas, míg az Epicoccumé jellemzően az alacsony-közepes szinten mozog.
