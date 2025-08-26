augusztus 26., kedd

Izsó névnap

24°
+24
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Mikor lesz már vége?!

1 órája

Láthatatlan ellenséggel harcolnak a szabolcsiak, és sajnos vesztésre állnak

Címkék#Szabolcs-Szatmár Bereg vármegye#allergia#parlagfű

Az átmeneti enyhülés után ismét bekeményített a parlagfűszezon. A csúcsidőszakban erősödnek az allergiás a tünetek, sokakat gyötör meg a parlagfű pollenterhelése.

Munkatársunktól

A hétvégi eső és enyhülés után ismét egyre nő a parlagfű pollenkoncentrációja a levegőben. Hétfőn még jellemzően magas volt, keddtől azonban egy több helyen, így Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is nagyon magas terhelésre számíthatunk. 

A parlagfű pollenkoncentrációja folyamatosan nő, ez pedig megterheli az allergiások szervezetét.
A hétvégi enyhülés után magasabb fokozatra kapcsolat a parlagfű, aminek pollenkoncentrációja eléri a nagyon magas szintet is a megyében
Illusztráció: Shutterstock

A parlagfűszezon csúcsidőszakában vagyunk, az allergiások tünetei mostanra felerősödtek, mindennapossá vált az orrfolyás, tüsszögés, szemviszketés, könnyezés, köhögés. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ szakemberei azt javasolják, hogy az érintettek folyamatosan kövessék a pollen-előrejelzést, és tartsák szem előtt tanácsaikat. A gyomnövény irtása megkönnyítené a túlérzékenyek életét, ám sokan megfeledkeznek erről, pedig kötelező, és az elmulasztása komoly büntetést vonhat maga után. Erről itt írtunk részletesen:

Parlagfű és egyéb allergének: mikor lesz már vége?!

A többi lágyszárú allergén közül a csalánfélék virágporának mennyisége jellemzően a közepes-magas tartományban alakul, míg a kender- és libatopféléké, az ürömé és az útifűé az alacsony-közepes tartományban alakulhat. Alacsony koncnetrációban jelen van még a levegőben a pázsitfűfélék, a lórom, az ernyősvirágzatúak, valamint a rézgyom és a szerbtövis virágpora, míg a fák közül a ciprus- és tiszafaféléké. A kültéri allergén gombák közül az Alternaria spóraszáma országosan magas, míg az Epicoccumé jellemzően az alacsony-közepes szinten mozog.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu