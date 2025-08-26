A tanárok béremeléséről is beszélt a miniszterelnöki biztos, örülhetnek a szabolcsi pedagógusok

Dr. Balatoni Katalin is részt vett a Nyíregyházán megrendezett Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Szakmai Tanévnyitó Konferencián, amit a Kodály Zoltán Általános Iskolában rendeztek meg kedden délután. A miniszterelnöki biztos előadásában több témát is érintett, beszélt a tanév rendjéről, a kompetencia-mérésekről, az óvodai nevelésről és természetesen arról, hogyan emelkedik tovább Magyarországon a pedagógusok bére.

A tanévnyitón megjelent igazgatókat, intézmény- és tagintézmény-vezetőket, illetve pedagógusokat előbb Román István, a vármegyei kormányhivatal vezetője köszöntötte.

Nagy felelőssége van a tanároknak, pedagógusoknak, hiszen a gyerekeket a legjobb tudásuk szerint kell hogy pallérozzák. A cél, hogy az iskolából kikerülő fiatalok megállják a helyük a nagyvilágban, és későbbi munkájukkal a társadalom hasznát szolgálják majd

- emelte ki a főispán.

Hozzátette, a tanárok adják meg az alapokat a diákoknak ahhoz, hogy később igazodási pontokat találjanak az életükben.

Dr. Kovács Ferenc polgármester úgy fogalmazott: Nyíregyháza városvezetése számára fontos az oktatás, legyen szó bölcsődei nevelésről vagy egyetemi oktatásról.

Nemrégiben írtam alá egy TOP+-os pályázati programot, ami az óvodák, iskolák és a pedagógiai szakszolgálatok fejlesztését célozza meg

- mondta a városvezető, aki szerint az is fontos, hogy a gyermekeinket meg tudjuk védeni a drog, a közösségi média és a digitalizáció veszélyeitől.

Dr. Kovács Ferenc beszélt még a folyamatosan fejlődő Déli Ipari Parkról, ahol két cég már elkezdte a próbagyártást, és az elkövetkező években összesen ötezer munkahely jön majd létre, illetve arról, milyen erőfeszítéseket tesz a város a fiatalok megtartásáért.

Drogprevenció, óvodai nevelés, LMBTQ

A főispán és a nyíregyházi polgármester köszöntője után következett dr. Balatoni Katalin előadása.

Szeretek Nyíregyházára jönni, mert itt mindig értékes emberekkel találkozom

- kezdte a miniszterelnöki biztos.

Előbb beszélt a 2025/26-os tanév rendjéről, amiben abban a tekintetben nem különbözik az előző kettőtől, hogy továbbra is az az elv: a nyári szünet egy héttel rövidebb, az évköziek pedig hosszabbak.

Szólt arról, hogy dolgoznak azon, hogy a kompetencia-méréseket miként lehet gördülékenyebbé tenni, és csökkentené az iskolák terheit.