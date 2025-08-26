augusztus 26., kedd

Izsó névnap

26°
+24
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szakmai tanévnyitó

20 perce

A tanárok béremeléséről is beszélt a miniszterelnöki biztos, örülhetnek a szabolcsi pedagógusok

Címkék#béremelés#Dr Balatoni Katalin#pedagógus#tanár

A tavalyi 32,2 százalékos, valamint az idén januári 21,2 százalékos béremelés után további két alkalommal emelkedik a tanárok fizetése. A teljesítményértékelés alapján 2025. szeptember 1-jétől, 2026. január 1-jétől pedig a következő évi béremelés során nő a pedagógusok bére.

Tarnavölgyi Gergely

Dr. Balatoni Katalin is részt vett a Nyíregyházán megrendezett Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Szakmai Tanévnyitó Konferencián, amit a Kodály Zoltán Általános Iskolában rendeztek meg kedden délután. A miniszterelnöki biztos előadásában több témát is érintett, beszélt a tanév rendjéről, a kompetencia-mérésekről, az óvodai nevelésről és természetesen arról, hogyan emelkedik tovább Magyarországon a pedagógusok bére. 

pedagógusok bére
Dr. Balatoni Katalin miniszterelnöki biztos arról is beszélt, hogyan emelkedik a pedagógusok bére
Fotó: Bozsó Katalin

Így emelkedik a pedagógusok bére

A tanévnyitón megjelent igazgatókat, intézmény- és tagintézmény-vezetőket, illetve pedagógusokat előbb Román István, a vármegyei kormányhivatal vezetője köszöntötte.

Nagy felelőssége van a tanároknak, pedagógusoknak, hiszen a gyerekeket a legjobb tudásuk szerint kell hogy pallérozzák. A cél, hogy az iskolából kikerülő fiatalok megállják a helyük a nagyvilágban, és későbbi munkájukkal a társadalom hasznát szolgálják majd

- emelte ki a főispán.

a pedagógusok bére is téma volt
Román István főispán

Hozzátette, a tanárok adják meg az alapokat a diákoknak ahhoz, hogy később igazodási pontokat találjanak az életükben.

Dr. Kovács Ferenc polgármester úgy fogalmazott: Nyíregyháza városvezetése számára fontos az oktatás, legyen szó bölcsődei nevelésről vagy egyetemi oktatásról.

Nemrégiben írtam alá egy TOP+-os pályázati programot, ami az óvodák, iskolák és a pedagógiai szakszolgálatok fejlesztését célozza meg

- mondta a városvezető, aki szerint az is fontos, hogy a gyermekeinket meg tudjuk védeni a drog, a közösségi média és a digitalizáció veszélyeitől.

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Dr. Kovács Ferenc beszélt még a folyamatosan fejlődő Déli Ipari Parkról, ahol két cég már elkezdte a próbagyártást, és az elkövetkező években összesen ötezer munkahely jön majd létre, illetve arról, milyen erőfeszítéseket tesz a város a fiatalok megtartásáért.

Drogprevenció, óvodai nevelés, LMBTQ

A főispán és a nyíregyházi polgármester köszöntője után következett dr. Balatoni Katalin előadása.

Szeretek Nyíregyházára jönni, mert itt mindig értékes emberekkel találkozom

- kezdte a miniszterelnöki biztos.

Előbb beszélt a 2025/26-os tanév rendjéről, amiben abban a tekintetben nem különbözik az előző kettőtől, hogy továbbra is az az elv: a nyári szünet egy héttel rövidebb, az évköziek pedig hosszabbak. 

Szólt arról, hogy dolgoznak azon, hogy a kompetencia-méréseket miként lehet gördülékenyebbé tenni, és csökkentené az iskolák terheit.

Továbbra is fontosnak tartják a különböző témaheteket (Pénz7, digitális és fenntarthatósági témahét), illetve felmenő rendszerben be szeretnék az elkövetkező években vezetni a digitális év végi bizonyítványt.

Megújult az Óvodai nevelés országos alapprogramja, ebben nagy szerepet játszik az élőszavas mese, a népi játékok, a mindennapos mozgás és a fenntarthatóságra nevelés

- sorolta dr. Balatoni Katalin. A miniszterelnöki biztos előadásában kitért a különféle drogprevenciós előadásokra, majd kihangsúlyozta: 

„továbbra sem lehet az óvodákban és az iskolákban LMBTQ-s előadásokat tartani”.

A pedagógusok bérének emelése folytatódik, egészen 2031-ig folyamatosan nő majd a fizetésük. Bevezetjük az előző tanévben már tesztelt teljesítményértékelést és -bérezést. A 2024-ben elkezdett béremelések hatására évről évre nő a tanárképzésben tanulók száma, az utánpótlás tehát biztosított

- fogalmazott a szakmai tanévnyitó ünnepségen dr. Balatoni Katalin miniszterelnöki biztos. 

A tavalyi 32,2 százalékos, valamint az idén januári 21,2 százalékos béremelés után további két alkalommal emelkedik a tanárok fizetése. A teljesítményértékelés alapján 2025. szeptember 1-jétől, 2026. január 1-jétől pedig a következő évi béremelés során nő a pedagógusok bére.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu