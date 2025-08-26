1 órája
A tanárok béremeléséről is beszélt a miniszterelnöki biztos, örülhetnek a szabolcsi pedagógusok
A tavalyi 32,2 százalékos, valamint az idén januári 21,2 százalékos béremelés után további két alkalommal emelkedik a tanárok fizetése. A teljesítményértékelés alapján 2025. szeptember 1-jétől, 2026. január 1-jétől pedig a következő évi béremelés során nő a pedagógusok bére.
Dr. Balatoni Katalin is részt vett a Nyíregyházán megrendezett Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Szakmai Tanévnyitó Konferencián, amit a Kodály Zoltán Általános Iskolában rendeztek meg kedden délután. A miniszterelnöki biztos előadásában több témát is érintett, beszélt a tanév rendjéről, a kompetencia-mérésekről, az óvodai nevelésről és természetesen arról, hogyan emelkedik tovább Magyarországon a pedagógusok bére.
Így emelkedik a pedagógusok bére
A tanévnyitón megjelent igazgatókat, intézmény- és tagintézmény-vezetőket, illetve pedagógusokat előbb Román István, a vármegyei kormányhivatal vezetője köszöntötte.
Nagy felelőssége van a tanároknak, pedagógusoknak, hiszen a gyerekeket a legjobb tudásuk szerint kell hogy pallérozzák. A cél, hogy az iskolából kikerülő fiatalok megállják a helyük a nagyvilágban, és későbbi munkájukkal a társadalom hasznát szolgálják majd
- emelte ki a főispán.
Hozzátette, a tanárok adják meg az alapokat a diákoknak ahhoz, hogy később igazodási pontokat találjanak az életükben.
Dr. Kovács Ferenc polgármester úgy fogalmazott: Nyíregyháza városvezetése számára fontos az oktatás, legyen szó bölcsődei nevelésről vagy egyetemi oktatásról.
Nemrégiben írtam alá egy TOP+-os pályázati programot, ami az óvodák, iskolák és a pedagógiai szakszolgálatok fejlesztését célozza meg
- mondta a városvezető, aki szerint az is fontos, hogy a gyermekeinket meg tudjuk védeni a drog, a közösségi média és a digitalizáció veszélyeitől.
Dr. Kovács Ferenc beszélt még a folyamatosan fejlődő Déli Ipari Parkról, ahol két cég már elkezdte a próbagyártást, és az elkövetkező években összesen ötezer munkahely jön majd létre, illetve arról, milyen erőfeszítéseket tesz a város a fiatalok megtartásáért.
Drogprevenció, óvodai nevelés, LMBTQ
A főispán és a nyíregyházi polgármester köszöntője után következett dr. Balatoni Katalin előadása.
Szeretek Nyíregyházára jönni, mert itt mindig értékes emberekkel találkozom
- kezdte a miniszterelnöki biztos.
Előbb beszélt a 2025/26-os tanév rendjéről, amiben abban a tekintetben nem különbözik az előző kettőtől, hogy továbbra is az az elv: a nyári szünet egy héttel rövidebb, az évköziek pedig hosszabbak.
Szólt arról, hogy dolgoznak azon, hogy a kompetencia-méréseket miként lehet gördülékenyebbé tenni, és csökkentené az iskolák terheit.
Továbbra is fontosnak tartják a különböző témaheteket (Pénz7, digitális és fenntarthatósági témahét), illetve felmenő rendszerben be szeretnék az elkövetkező években vezetni a digitális év végi bizonyítványt.
Megújult az Óvodai nevelés országos alapprogramja, ebben nagy szerepet játszik az élőszavas mese, a népi játékok, a mindennapos mozgás és a fenntarthatóságra nevelés
- sorolta dr. Balatoni Katalin. A miniszterelnöki biztos előadásában kitért a különféle drogprevenciós előadásokra, majd kihangsúlyozta:
„továbbra sem lehet az óvodákban és az iskolákban LMBTQ-s előadásokat tartani”.
A pedagógusok bérének emelése folytatódik, egészen 2031-ig folyamatosan nő majd a fizetésük. Bevezetjük az előző tanévben már tesztelt teljesítményértékelést és -bérezést. A 2024-ben elkezdett béremelések hatására évről évre nő a tanárképzésben tanulók száma, az utánpótlás tehát biztosított
- fogalmazott a szakmai tanévnyitó ünnepségen dr. Balatoni Katalin miniszterelnöki biztos.
