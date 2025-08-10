Újabb szabolcsi településen nyit az üzletlánc – ezt te sem akarod kihagyni!

Új pékséggel bővül Mátészalka belvárosi kínálata: augusztus 13-án, reggel 6 órakor nyílik meg a Lipóti Pékség új üzlete az Alkotmány út 35–37. szám alatt.

Új pékség Mátészalkán: nyit a Lipóti

Forrás: Mátészalka - A Fény városa közösségi oldala

Várja a vendégeket a pékség

A hely friss, kézműves pékáruval, minőségi kávéval és barátságos légkörrel várja a betérőket. A kínálatban többek között ropogós kenyerek, édes és sós péksütemények, szendvicsek, valamint különféle italok is szerepelnek - olvasható a Mátészalka – A Fény Városa Facebook-oldalon.

A nyitás napján kedvezmények, ajándékok és kuponok várják a vásárlókat – írták a bejegyzésben.

