Újabb szabolcsi településen nyit az üzletlánc – ezt te sem akarod kihagyni!

Ropogós kenyerek, édes és sós péksütemények. A város szívében várja vendégeit a pékség.

Szon.hu

Új pékséggel bővül Mátészalka belvárosi kínálata: augusztus 13-án, reggel 6 órakor nyílik meg a Lipóti Pékség új üzlete az Alkotmány út 35–37. szám alatt. 

pékség, Lipóti Pékség
Új pékség Mátészalkán: nyit a Lipóti
Forrás: Mátészalka - A Fény városa közösségi oldala

Várja a vendégeket a pékség

A hely friss, kézműves pékáruval, minőségi kávéval és barátságos légkörrel várja a betérőket. A kínálatban többek között ropogós kenyerek, édes és sós péksütemények, szendvicsek, valamint különféle italok is szerepelnek - olvasható a Mátészalka – A Fény Városa Facebook-oldalon.

A nyitás napján kedvezmények, ajándékok és kuponok várják a vásárlókat – írták a bejegyzésben.

