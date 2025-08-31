augusztus 31., vasárnap

Praktika

1 órája

Penészes a virágföld? Mutatjuk mit tehetünk ellene

Címkék#penészgomba#virágföld penész#fahéj#szobanövény

Zavaró és káros a cserepes szobanövények virágföldjén megjelenő penészréteg. A növényszakértőknek azonban van egy egyszerű módszerük a penészes virágföld ellen. Mutatjuk mit tehetünk ellene.

Szon.hu

Érdemes tudni, hogy a túlzott nedvesség a leggyakoribb oka a penész kialakulásának, ugy

penész, virágföld: fahéj az ellenszer a penészgombára
A túl gyakori öntözés is kedvez a penész kialakulásának
Forrás: Illusztráció: mindmegette.hu

anis az ideális környezet a penészgombák számára: a nedves virágföld és a nem megfelelő szellőztetés. Ezek mellett az sem jó, ha a virágföldrégi, tápanyagokban túl gazdag, vagy régi a virágföld.

Így távolíthatja el a penészt a virágföldről:

Először el kell távolítanunk a növény földjének felszínéről a penészes földet, úgy, hogy közben nehogy megsértsük a virág gyökerét vagy szárát. Legyünk nagyon óvatosak. Ezután egyenletesen be kell szórnunk a virágföld tetejét fahéjjal. A fahéj gombaölő hatásának köszönhetően segít megelőzni, hogy ismét kialakuljon a penész – olvasható a mindmegette.hu oldalon.

Ne feledjük:
Figyeljünk az öntözésre, ne öntözzük túl gyakran a  növényt, hisz a pangó víz kedvez a penész kialakulásának!

Mégis milyen gyakran locsoljuk meg a virágokat?

Egyszerű feladat, mégis nagyon könnyű elrontani. Hibát követünk el, ha ritkán locsoljuk, de a gyakori öntözés sem jó virágoknak. Hogy milyen gyakran kell meglocsolni őket, nincs egyértelmű válasz, hisz minden növénynek más a vízigénye.

Általánosságban a növény földjének felső rétege – nagyjából 2 cm mélységig – mindig nedves legyen. A locsolás mennyisége mellett a módja is fontos. Arról, hogy alulról vagy felülről érdemes-e öntözni a szobanövényeket, bővebben az alábbi linken olvashat.

 

