Nézzen ma fel az égre! Ilyen varázslatos látványban nem mindennap lehet része

Világszerte magával ragadja a csillagászokat és az amatőr rajongókat is, ahogy meteorok húznak át a sötét égen, létrehozva azt a jelenséget, amit sokan romantikusan „hulló csillagoknak” neveznek. A Perseidák meteorraj nem egy véletlenszerű jelenség, hanem kiszámítható kozmikus esemény, amely minden évben augusztus közepén éri el tetőpontját. Ma, augusztus 12-én érkezik az év egyik leglátványosabb égi eseménye: a Perseidák meteorraj csúcspontja. Az óránként akár 100 hullócsillagot ígérő éjszaka mellett a Vénusz és a Jupiter látványos közelsége, valamint a Szaturnusz gyűrűinek megfigyelése felejthetetlen élményt nyújthat.

A Perseidák meteorraj Nyíregyházán is több helyen látható

Fotó: MW-archív

Nyíregyházán több helyszínen és időpontban is lehet csillagászati távcsővel fürkészni az eget, szakmai vezetéssel, érdekes előadásokkal. Augusztus 14-én, csütörtökön este a Sóstói Múzeumfalu is kitárja a kapuit az égi jelek és földi titkot iránt érdeklődők előtt. Az Egy éjszaka a múzeumban elnevezésű eseményen megismerhetik a látogatók Szatmár feledésbe merülő rítusait, egykori varázslatait, ahogy újra életre kelnek egy csillagfényes nyári estén ott, ahol a hagyomány és a képzelet összeér. Az egész estés csillaglesen, a Jármi portán megfogalmazhatja mindenki a kívánságait az égigérő fa tövében.

A Sóstói Múzeumfalu 19 órakor nyitja ki a kapuit, 19.30-kor kezdődik a „Ha igézet fogja” kurátori tárlatvezetés az új, időszaki kiállításon, 20.30-kor csillagászati előadást tart az Arcturus Csillagászati Egyesület, a rendezvény 22.30-ig tart.

Akik csak hétvégén érnek rá, azok szombaton este látogassanak el a Geri-dombra. Az Egy Hét a Csillagok Alatt országos programsorozat keretében a nyíregyházi ARCTURUS Csillagászati Egyesület különleges programot kínál az érdeklődőknek. Tavaly egyetlen este leforgása alatt több százan fordultak meg a Bujtosi-tó szigetén és elképesztően jól sikerült a rendezvény! Idén is készülnek ráadásnappal azok számára, akik a város fényeitől kicsit távolabb kerülve, még több érdekességre és látnivalóra kíváncsiak:

augusztus 16-án több távcsővel kitelepülnek 18 órától a Geri-dombra, ahol bárki ingyenesen megszemlélheti a csillagos égbolt távoli és halvány látványosságait.

A Perseidák meteorraj csillagles

A Perseida meteorok a Swift-Tuttle üstökös által hátrahagyott törmelékből származnak, amely körülbelül 133 évente tesz meg egy teljes keringést a Nap körül. A Swift-Tuttle üstököst 1862-ben egymástól függetlenül fedezett fel Lewis Swift és Horace Tuttle, az üstökös pályája mentén por- és részecskenyomot hagy maga után - részletezte az Origo. Ahogy megírták, amikor a Föld éves Nap körüli útja során áthalad ezen a törmelékzónán, ezek a részecskék másodpercenként 59 km-es sebességgel (több mint 210 ezer km/óra) lépnek be légkörünkbe. A légkörben való elégésük során keletkező súrlódás hozza létre azokat a fényes csíkokat, amelyeket megfigyelhetünk. Érdekes módon a legtöbb Perseida meteor nem nagyobb egy homokszemcsénél, mégis hatalmas sebességük elegendő energiát termel ahhoz, hogy látható fényt hozzanak létre, amely több mint 100 kilométerről is észlelhető.