Nézzen ma fel az égre! Ilyen varázslatos látványban nem mindennap lehet része
Augusztusban az éjszakai égbolt mindig gyönyörű látvány. A Perseidák meteorraj érkezése rendkívüli csillagászati esemény Nyíregyházán is.
A Perseidák meteorraj varázslatos látvány nyújt éjszaka
Fotó: MW-archív
Világszerte magával ragadja a csillagászokat és az amatőr rajongókat is, ahogy meteorok húznak át a sötét égen, létrehozva azt a jelenséget, amit sokan romantikusan „hulló csillagoknak” neveznek. A Perseidák meteorraj nem egy véletlenszerű jelenség, hanem kiszámítható kozmikus esemény, amely minden évben augusztus közepén éri el tetőpontját. Ma, augusztus 12-én érkezik az év egyik leglátványosabb égi eseménye: a Perseidák meteorraj csúcspontja. Az óránként akár 100 hullócsillagot ígérő éjszaka mellett a Vénusz és a Jupiter látványos közelsége, valamint a Szaturnusz gyűrűinek megfigyelése felejthetetlen élményt nyújthat.
Nyíregyházán több helyszínen és időpontban is lehet csillagászati távcsővel fürkészni az eget, szakmai vezetéssel, érdekes előadásokkal. Augusztus 14-én, csütörtökön este a Sóstói Múzeumfalu is kitárja a kapuit az égi jelek és földi titkot iránt érdeklődők előtt. Az Egy éjszaka a múzeumban elnevezésű eseményen megismerhetik a látogatók Szatmár feledésbe merülő rítusait, egykori varázslatait, ahogy újra életre kelnek egy csillagfényes nyári estén ott, ahol a hagyomány és a képzelet összeér. Az egész estés csillaglesen, a Jármi portán megfogalmazhatja mindenki a kívánságait az égigérő fa tövében.
A Sóstói Múzeumfalu 19 órakor nyitja ki a kapuit, 19.30-kor kezdődik a „Ha igézet fogja” kurátori tárlatvezetés az új, időszaki kiállításon, 20.30-kor csillagászati előadást tart az Arcturus Csillagászati Egyesület, a rendezvény 22.30-ig tart.
Akik csak hétvégén érnek rá, azok szombaton este látogassanak el a Geri-dombra. Az Egy Hét a Csillagok Alatt országos programsorozat keretében a nyíregyházi ARCTURUS Csillagászati Egyesület különleges programot kínál az érdeklődőknek. Tavaly egyetlen este leforgása alatt több százan fordultak meg a Bujtosi-tó szigetén és elképesztően jól sikerült a rendezvény! Idén is készülnek ráadásnappal azok számára, akik a város fényeitől kicsit távolabb kerülve, még több érdekességre és látnivalóra kíváncsiak:
augusztus 16-án több távcsővel kitelepülnek 18 órától a Geri-dombra, ahol bárki ingyenesen megszemlélheti a csillagos égbolt távoli és halvány látványosságait.
A Perseidák meteorraj csillagles
A Perseida meteorok a Swift-Tuttle üstökös által hátrahagyott törmelékből származnak, amely körülbelül 133 évente tesz meg egy teljes keringést a Nap körül. A Swift-Tuttle üstököst 1862-ben egymástól függetlenül fedezett fel Lewis Swift és Horace Tuttle, az üstökös pályája mentén por- és részecskenyomot hagy maga után - részletezte az Origo. Ahogy megírták, amikor a Föld éves Nap körüli útja során áthalad ezen a törmelékzónán, ezek a részecskék másodpercenként 59 km-es sebességgel (több mint 210 ezer km/óra) lépnek be légkörünkbe. A légkörben való elégésük során keletkező súrlódás hozza létre azokat a fényes csíkokat, amelyeket megfigyelhetünk. Érdekes módon a legtöbb Perseida meteor nem nagyobb egy homokszemcsénél, mégis hatalmas sebességük elegendő energiát termel ahhoz, hogy látható fényt hozzanak létre, amely több mint 100 kilométerről is észlelhető.
Kiváló megfigyelési feltételek
Magyarország kivételes lehetőségeket kínál a Perseidák megfigyelésére földrajzi elhelyezkedése és a vidéki területek viszonylag alacsony fényszennyezettsége miatt. A CSFK (Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont) kutatói szerint a legjobb megfigyelési időszak általában éjfél és hajnal között van, amikor a Perseus csillagkép magasabbra emelkedik az északkeleti égbolton. A Magyar Tudományos Akadémia csillagászai szerint a megfigyelőknek körülbelül 20 percre van szükségük, hogy szemük alkalmazkodjon a sötétséghez.
- A csúcsaktivitás idején, ideális körülmények között akár óránként 50-100 meteor is látható lehet.
Számos csillagászati jelenséggel ellentétben, amelyek speciális felszerelést igényelnek, a Perseidák szabad szemmel is tökéletesen élvezhetők.
