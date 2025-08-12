2 órája
Inhalátor és benzines kanna is előkerült már a Tiszából, de van ennél cifrább is – helyzetjelentés a PET Kupáról
Először nevezett a tiszai hulladékgyűjtő versenyre a Nyíregyházi Egyetem. Az idei PET Kupa vasárnap startolt el, a 15 csapat között ott van a felsőoktatási intézmény hajója is.
Mint arról helyszíni riportban számoltunk be, vasárnap délelőtt Balsáról elstartolt a tizenharmadik PET Kupa, melyen az idén 250 tiszai kalóz vesz részt. Az indulók közt pedig először szerepel a Nyíregyházi Egyetem csapata.
PET Kupa: először nevezett felsőoktatási intézmény
Harmadik napja küzd a hulladék ellen a Tiszán a Nyíregyházi Egyetem PET csapata. Az első felsőoktatási intézményként rajthoz álló egyetemi közösség már több mázsa szeméttől, köztük elképesztő tárgyaktól szabadította meg a folyót:
autós napellenző, állathordozó doboz és benzinszűrő is előkerült - tudtuk meg az egyetem sajtómunkatársától, Kindrusz Emesétől.
Kalózok lepték el a Tisza-partot – erre vadásznak majd napokon keresztül! (fotók, videók)
A Nyíregyházi Egyetem PET csapata történelmet írva elsőként képviseli a magyar felsőoktatást a XIII. Tiszai PET Kupán. A 15 csapatból álló, több mint 50 kenuval és 7 motoros kísérővel induló flotta augusztus 9-én Balsán építette meg saját, újrahasznosított anyagokból készült hajóit, majd 10-én vízre szállt. A verseny célja a kezdetektől változatlan: megtisztítani a Tiszát és árterét a felgyülemlett hulladéktól.
A Nyíregyházi Egyetem hónapok óta készült az indulásra. A PET tutajt több prototípus előzte meg, melyeket az egyetem botanikus kertjében teszteltek.
A 4 méter hosszú, 2,5 méter széles fő hajó mellett három saját kenut is bevetnek. Csapatuk összesen 12 tagból áll, ám egy nap egyszerre legfeljebb 11 emberrel dolgozhatnak a vízen.
Mi vagyunk az első egyetemi csapat a Tiszai PET Kupa történelmében, ahol nem versenyezhetnénk támogatóink nélkül. Köszönjük nekik, hogy szerepet vállalnak a környezetvédő tevékenységben!
– hangsúlyozta Dajka Bence Imre, a Nyíregyházi Egyetem PET Kapitánya, a kezdeményezés elindítója.
Zsákokban gyűjtik a szemetet, egészen meglepő dolgokat találtak
A Balsa–Tokaj közötti első szakaszon (14 folyamkilométer) már több tucat zsáknyi hulladékot gyűjtött az egyetemi csapat, köztük egészen meglepő tárgyakat.
Benzinszűrő, karácsonyfadísz, inhalátor – mind a Tiszából vagy az ártérből kerültek elő.
Augusztus 11-én a legnagyobb napi távot, 15 folyamkilométert kellett teljesíteniük a PET kalózoknak Tokaj és Tiszaladány között, gyakran erős szembeszéllel és hőséggel küzdve. A szakasz a verseny egyik legszennyezettebb része volt, így még a célba érés után is közel 50 zsáknyi hulladékot szortíroztak.
A tizenharmadik PET Kupa állomásai:
- Balsa
- Rakamaz-Tokaj
- Tiszaladány
- Tiszalök
- Tiszadada
- Tiszadob
Ultra-jubileum: 30 éves a Mastiffs, akiknek Nyíregyháza a szívük városa
Szörnyű tragédia: egy 9 éves kislányt gázoltak halálra (fotók, videó)