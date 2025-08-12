augusztus 12., kedd

Klára névnap

29°
+31
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Csak a fejünket fogjuk...

2 órája

Inhalátor és benzines kanna is előkerült már a Tiszából, de van ennél cifrább is – helyzetjelentés a PET Kupáról

Címkék#Tisza#Nyíregyházi Egyetem PET#PET Kupa#hulladék

Először nevezett a tiszai hulladékgyűjtő versenyre a Nyíregyházi Egyetem. Az idei PET Kupa vasárnap startolt el, a 15 csapat között ott van a felsőoktatási intézmény hajója is.

Szon.hu

Mint arról helyszíni riportban számoltunk be, vasárnap délelőtt Balsáról elstartolt a tizenharmadik PET Kupa, melyen az idén 250 tiszai kalóz vesz részt. Az indulók közt pedig először szerepel a Nyíregyházi Egyetem csapata.

Elstartolt a PET Kupa a Nyíregyházi Egyetem csapatával
A PET Kupa idei résztvevői között ott van a Nyíregyházi Egyetem csapata is
Fotó: Egyetem

PET Kupa: először nevezett felsőoktatási intézmény

Harmadik napja küzd a hulladék ellen a Tiszán a Nyíregyházi Egyetem PET csapata. Az első felsőoktatási intézményként rajthoz álló egyetemi közösség már több mázsa szeméttől, köztük elképesztő tárgyaktól szabadította meg a folyót: 

autós napellenző, állathordozó doboz és benzinszűrő is előkerült - tudtuk meg az egyetem sajtómunkatársától, Kindrusz Emesétől.

A Nyíregyházi Egyetem PET csapata történelmet írva elsőként képviseli a magyar felsőoktatást a XIII. Tiszai PET Kupán. A 15 csapatból álló, több mint 50 kenuval és 7 motoros kísérővel induló flotta augusztus 9-én Balsán építette meg saját, újrahasznosított anyagokból készült hajóit, majd 10-én vízre szállt. A verseny célja a kezdetektől változatlan: megtisztítani a Tiszát és árterét a felgyülemlett hulladéktól.

A Nyíregyházi Egyetem hónapok óta készült az indulásra. A PET tutajt több prototípus előzte meg, melyeket az egyetem botanikus kertjében teszteltek. 

A 4 méter hosszú, 2,5 méter széles fő hajó mellett három saját kenut is bevetnek. Csapatuk összesen 12 tagból áll, ám egy nap egyszerre legfeljebb 11 emberrel dolgozhatnak a vízen.

Mi vagyunk az első egyetemi csapat a Tiszai PET Kupa történelmében, ahol nem versenyezhetnénk támogatóink nélkül. Köszönjük nekik, hogy szerepet vállalnak a környezetvédő tevékenységben!

– hangsúlyozta Dajka Bence Imre, a Nyíregyházi Egyetem PET Kapitánya, a kezdeményezés elindítója.

Zsákokban gyűjtik a szemetet, egészen meglepő dolgokat találtak

A Balsa–Tokaj közötti első szakaszon (14 folyamkilométer) már több tucat zsáknyi hulladékot gyűjtött az egyetemi csapat, köztük egészen meglepő tárgyakat.

Benzinszűrő, karácsonyfadísz, inhalátor – mind a Tiszából vagy az ártérből kerültek elő.

Augusztus 11-én a legnagyobb napi távot, 15 folyamkilométert kellett teljesíteniük a PET kalózoknak Tokaj és Tiszaladány között, gyakran erős szembeszéllel és hőséggel küzdve. A szakasz a verseny egyik legszennyezettebb része volt, így még a célba érés után is közel 50 zsáknyi hulladékot szortíroztak.

A tizenharmadik PET Kupa állomásai:

  • Balsa
  • Rakamaz-Tokaj
  • Tiszaladány
  • Tiszalök
  • Tiszadada
  • Tiszadob
     

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu